Проти жителя Закарпаття відкрили справу за сприяння артударам Путіна

Жителя Закарпатської області обвинувачують у диверсії та державній зраді у час військового вторгнення РФ на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.

“28 лютого 2022 року з метою ослаблення держави Україна на території Закарпатської області місцевий житель здійснив фіксацію географічних координат об’єктів оборонного значення та поширив їх через відеохостинг “Youtube”. Крім того, він відкрито звернувся до президента Російської Федерації із закликом завдати артилерійських ударів по зазначених об’єктах з метою їхнього знищення”, – йдеться в повідомленні, яке цитує “Інтерфакс-Україна”.

Наразі відкрито кримінальне провадження та здійснюється досудове розслідування за фактами диверсії та державної зради (ст.113,111 КК України).

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