ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 4 – 27.02.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Убитий російський окупант К.К.Ільясов. Фото: 93 омбр ЗСУ

Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого вдалася до масованого ракетного удару по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу (ОРДЛО).

У другий і третій день по всій лінії зіткнення від Київщини до Донбасу, а також на півдні України тривали бої. Головні зусилля ворог зосередив на спробах взяти Київ, а також у Сумській і Харківській областях.

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27 лютого 2022

Після полуночі

Кияни та мешканці кількох інших міст зустріли четвертий день війни в укриттях та бомбосховищах – очікувався не просто авіа- чи ракетний наліт, а, можливо, удар по столиці з РСЗВ.

У Києві було чути кілька вибухів.

Раніше в Держінспекції ядерного регулювання повідомили, що внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння в суботу снаряди влучили по пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії “Об’єднання Радон”.

Близько першої

Близько 1-ї години ночі російські війська вдарили по Василькову – місто під Києвом із військовим аеродромом – крилатими чи балістичними ракетами. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як свідчать відео, які поширюють у соцмережах очевидці, внаслідок удару загорілася нафтобаза КЛО у селі Крячки.

Вогонь видно з Києва:

Згодом стало відомо, що загасити її не вдається, адже поруч триває бій за аеродром – як і попередньої ночі.

Відео з моментом вибуху:

Ця нафтобаза вже горіла – в червні 2015 року.

Київська міська державна адміністрація попереджає, що у зв’язку з пожежею у Василькові Київської області дим та шкідливі речовини може розносити повітрям у напрямку української столиці.

“Увага – якщо ви знаходитесь вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв’язку з пожежею на нафтобазі в м. Васильків дим і шкідливі речовини можуть розноситися вітром”, – йдеться у повідомленні.

Після 0:00

Із білоруського тг-каналу пішли фото нібито з російським десантом над Софіївською Борщагівкою (частина Києва). Їх тут же поширили інші канали та інфлюенсери.

Від експертів прийшло спростування: фото, яке необізнаним видали за парашути, – це розриви від роботи наших зеніток, а не ворожі парашути.

Після першої

Група хакерів Anonymous, які оголосили війну Путіну, поширили перехоплений запис переговорів російських окупантів в Україні:

Після першої

Український пілот збиває російський штурмовик недалеко від Харкова – з’явилося відео:

Близько другої

Стало відомо, що близько 21:20 26 лютого російський снаряд влучив у житловий дев’ятиповерховий будинок у Харкові. Загинула жінка, рятувальники евакуювали два десятки людей.

У підвалі будинку ховались від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав, – повідомили в ДСНС.

Уночі

У Харкові спіймали диверсанта (за даними ТСН – мародера) – відомого сепаратиста “Топаза” Ігната Кромського, який уже відсидів за злочини 2014 року. “От непруха пацану”, – жартують у соцмережах.

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Уночі

Командувач Сил територіальної оборони ЗС України бригадний генерал Юрій Галушкін закликав усіх бути пильними: “Дякую усім, хто став в стрій. Київ сьогодні є ціллю номер один для Росії. Добровольці вже отримали десятки тисяч одиниць зброї, боєприпасів, амуніції. Київ уже став великою військовою базою, яка не по зубам росіянам. Саме тому ворог зараз вкидає купу фейків та дезінформації, щоб заплутати і зіштовхнути підрозділи між собою, послабити і деморалізувати нашу оборону зсередини”.

“Тому обов’язково координуйтеся з регулярними підрозділами Збройних Сил та Національної гвардії, які тримають оборону у районах вашої відповідальності. Тримайте постійний контакт зі своїми командирами та командуванням, які володіють ситуацією і приймають рішення”, – сказав він.

2:00

У Харкові близько 2:00 стався сильний вибух на газопроводі в районі Данилівка, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” в обласній адміністрації.

У суботу у Харкові практично цілий день точаться бої між українським та російськими військами. Поки що невідомо, як цей вибух пов’язаний із бойовими діями. Газопровід, на якому стався вибух, не є магістральним.

4:00

Попадання російських снарядів до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії об’єднання “Радон” не призвело до розгерметизації сховища, повідомили агентству “Інтерфакс-Україна” у прес-службі ДСНС України. “Влучення було в паркан. Будівля та ємності – цілі”, – повідомили у прес-службі.

Шоста година

Звернення міністра оборони України Олексія Резнікова:

Дорогі українці!

72 години опору.

Три доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.

Де всі ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються.

Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок.

Я бачу тисячі і тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються.

За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам’ять своїх пращурів.

За свою Державу.

Вас бачать усі, весь світ!

Попереду ще багато випробувань. Але в нашу перемогу тепер віримо не тільки ми.

Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю.

З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде.

Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою.

Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій.

Слава Україні! Слава Героям України!

Восьма година

Ситуація в Харкові. Формулювання з тлг Антона Геращенка (радник глави МВС, колишній харків’янин):

“Поодинокі легкі бойові машини противника намагалися просунутися вперед. Їх блоковано, йде бій на їх знищення, перші дві вже знешкоджені“.

Олег Синєгубов, голова ХОДА: “Триває ліквідація ворожих військових груп. Бої тривають в центрі міста та прилеглих територіях.

Збройні сили України знищують ворога! Жителі Харкова, не виходьте з укриттів, не пересувайтеся транспортом!”

Знищений російський бронеавтомобіль “Тигр” у Харкові:

8:15

Нова повітряна тривога в Києві.

Ситуація в столиці спокійна. Вночі точилися сутички з окремими диверсійними групами ворога.

Близько восьмої

Місто Буча під Києвом. По місту пройшла колона російської бронетехніки й машин близько 30 одиниць. Останню місцеві жителі спалили “коктейлем Молотова”:

Близько восьмої

Місто Корюківка, Чернігівська область. У соцмережах поширюють відео, як місцеві цивільні мешканці зупинили колону російських танків. Танкісти стоять і не хочуть розмовляти.

Ранок

Країни, які вже закрили авіапростір для російських літаків:

Ранок

Кореспондент “1+1” в Одесі Сергій Осадчук в ранковому ефірі підтвердив, що 26 лютого під час виконання гуманітарної місії в районі острова Зміїний російські військові кораблі захопили та утримують цивільне рятувальне судно “Сапфір”. “Сапфір” прямував до захопленого росіянами острова, щоб забрати тіла загиблих та ймовірних поранених.

Як повідомляли в суботу АМПУ і Міністерство інфраструктури, зв’язок із рятувальним судном “Сапфір” було втрачено.

Такі дії військових кораблів країни-окупанта є прямим порушенням норм Міжнародного морського права та Міжнародної конвенції з безпеки мореплавства.

Нагадаємо, напередодні Державна прикордонна служба та Збройні сили України отримали надію, що всі захисники Зміїного живі й перебувають у Севастополі.

8:50

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. “Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття”, – цитує Зеленського ФБ-сторінка ОП.

8:52

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний:

“Повітряні Сили ЗС України кілька хвилин тому збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Республіки Білорусь літаком Ту-22.

Це черговий воєнний злочин РБ і РФ”.

Ранок

У мережі з’явилися кадри з міста Васильків під Києвом, де в районі Автопарку російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі профучилища (дитячий інтернат). Наразі невідомо, чи під час нічного обстрілу там були люди.

Близько дев’ятої

УТОЧНЕНО. Влучання ракети (чи снаряда) на Троєщині в Києві. Пожежа, місцеві жителі виставляють у соцмережах відео зі стовпом диму. Як з’ясувалося, горять авто.

Зі слів радника-речника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, на автомобілі впав великий уламок збитої ракети, що летіла з Білорусі.

09:30

Підірвано міст між Бучею та Ірпенем. У Гостомелі на повороті на Ірпінь триває бій.

Ранок

Перші полоненені окупанти з РФ у Харкові.

Десята година

Ранковий виступ президента Володимира Зеленського. Переважна частина промови спрямована на білорусів, де цього дня відбувається референдум про державний устрій.

Він дав зрозуміти, що Україна не приймає пропозицію Кремля проводити переговори щодо мирного врегулювання на території Білорусі – країни, з якої на територію України летять бойові ракети, літаки та висуваються війська.

Після десятої

У мережу виклали відео зі спаленою і вщент зруйнованою бронемашиною ЗС Росії під час боїв за Миколаїв.

Місцевий житель, звертаючись до окупанта: “Ну і шо? І де тобе шукати? І мама не знайде і навіть собака не знайде. Згорів нах*й! ЗЕМЛЯ ТОБІ БЕТОНОМ УКРАЇНСЬКА!”

Ранок

Вуличний бій у Харкові. Відео бою з боку українських військ (здогадно, полк “Азов”).

Після десятої

Спроби окупантів прорватися в Ірпінь – місто-супутник Києва на північний захід від столиці – зустріла опір.

“Як мінімум, шість окупантів знищено, мінус один БТР. Працюємо далі”, – розповів у телеграмі Максим Жорін з “Азову”.

Він поширив два відео – зі звуками пострілів по колоні ворожої техніки та з наслідками бою – убитими окупантами, спаленим бронетранспортером та будинком на узбіччі, що горить.

Ранок

“1+1”: у Дніпрі місцеві бомжі запропонували зібрати пляшки на потреби тероборони (для “коктейлів Молотова”).

Контекст

Західні ЗМІ з посиланням на дані розвідки США повідомляли про можливий початок великого наступу Росії на територію України 16 лютого або в наступні дні.

Навколо кордонів України – в РФ, Білорусі, а також в ОРДЛО і Криму – зібралося майже 150-тисячне угруповання російських військ. Згодом стало відомо про 200-тисячне угруповання.

У спеціальному виступі 19 лютого президент США Джо Байден заявив: “Я впевнений, що Путін ухвалив рішення про вторгнення”.

За даними розвідки США, Росія намагається скинути легітимний уряд України, розправитися з українськими лідерами й діячами та поставити проросійську адміністрацію.

Масовані обстріли з боку російсько-окупаційних військ по всій лінії розмежування на Донбасі почалися 17 лютого. За дві перші доби в штабі ООС нарахували 60 і 66 обстрілів, 19 лютого – 136 (найбільша кількість обстрілів на фронті за один день від 2017 року), 20 лютого – 80, 21 лютого – 84, 22 лютого – 96, із них переважна більшість – із важкої артилерії.

Внаслідок мінометних обстрілів за чотири дні полягли п’ять воїнів ЗСУ, кілька десятків військових та цивільних осіб отримали поранення, ще один цивільний загинув.

За висновком українського командування, такими діями Росія провокувала ЗСУ на удари у відповідь та поширювала дезінформацію про вогневу активність української сторони.

При цьому противник підступно вів артилерійський вогонь з населених пунктів ОРДЛО та розміщував свої артилерійські системи поблизу житлових будинків – “намагався змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців”.

У зв’язку з цим Об’єднані сили неодноразово заявляли, що не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підкреслював, що Україна не планує наступальної операції на Донбасі.

Та російська пропаганда все одно заявила, що ЗСУ атакують ОРДЛО, чинять “геноцид” тощо.

Західні розвідки також неодноразово попереджали, що РФ готує інсценовані провокації на Донбасі (операцію “під чужим прапором”), щоб мати привід почати великий наступ на територію України. Після 17 лютого такі інсценовані обстріли траплялися вже багато разів.

Крім того, в ОРДЛО оголосили масову мобілізацію населення та почали евакуацію цивільного населення до Росії.

Увечері 21 лютого Володимир Путін заявив про “визнання незалежності” незаконних угруповань “ЛНР” і “ДНР” та підписав укази, де є пункти про “здійснення збройними силами Російської Федерації функцій з підтримки миру” на території Донецької та Луганської областей.

Одразу після заяви Путіна жителі окупованого Донецька повідомили про проходження надзвичайно великої колони танків і бронетехніки через Донецьк у північно-західному напрямку – в бік лінії зіткнення та підконтрольної території України.

22 лютого Рада федерації РФ санкціонувала застосування російських військ на території України.

Путін заявив, що ОРДЛО ним було “визнано” в кордонах Донецької і Луганської областей, та оголосив свої вимоги щодо України: відмовитися від вступу до НАТО, проголосити нейтралітет і провести демілітаризацію. Також він вимагає визнання т.зв. референдуму в Криму й Севастополі, який нібито відбувся у 2014 році, та відмовитися від територіальних претензій щодо Криму.

Увечері 22 лютого президент Зеленський підписав указ про призов резервістів оперативного резерву до війська.

Увечері 23 лютого Верховна Рада 33 голосами затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану в Україні.

23 лютого ватажки угруповань “ДНР” та “ЛНР” офіційно попросили президента РФ Путіна допомогти у “відбитті агресії ЗС України”.

О 5-й годині 24 лютого, після оприлюднення заяви Путіна з оголошенням про “демілітаризацію і денацифікацію” України, Росія почала ракетні й авіаудари та великий наступ на Україну.

До кінця дня 24 лютого російські та, ймовірно, білоруські війська зайняли деякі території в Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Херсонській, Запорізькій областях.

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