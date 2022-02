Данія прислала зброю “Мрією”, а зі США вже 8-й літак. ВІДЕО

Український транспортний літак “Мрія” приземлився в аеропорту “Антонов”, що в селищі Гостомель на Київщині, ймовірно з вантажем військового призначення.

За інформацією сайту “Обозреватель“, ввечері 5 лютого найбільший у світі літак доправив до України партію військової допомоги від збройних сил Королівства Данії.

Кадрами посадки “Мрії” поділився підприємець Дмитро Загуменний.

“Проїжджаю повз аеропорт Гостомеля понад 20 років і ніколи не бачив зльоту чи посадки Ан-225 “Мрія”. Але сьогодні моя удача посміхнулася мені. Проїжджав повз за хвилини до посадки, побачив ліхтарі злітно-посадкової смуги та зняв посадку найбільшого транспортного літака у світі”, – написав він, поширивши відео.

Раніше цього ж дня в Україну прибув восьмий літак з оборонною допомогою від США.

Про чергову поставку зі Сполучених Штатів повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він зазначив у твіттері, що цього разу партнери доставили в Україну 86 тонн вантажу.

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today’s cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 5, 2022