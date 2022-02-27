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Ворог із Білорусі завдав потужного ракетного удару по центру Чернігова

27/02/2022 20:20

доповнено

Ворог завдав потужного ракетного удару по центру міста Чернігів.

Про це близько 20-ї години в неділю, 27 лютого, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“У Чернігові 16 людей отримали травми: ворог гатив ракетами по центру міста. Пошкоджені житлові будинки, дитяча стоматологія. Зруйнований Молодіжний центр та колишній кінотеатр Щорса”, – розповіли в Центрі страткому.

Відомо, що удар завданий ракетою (ракетами) “Іскандер” із території Білорусі.

Перед цим із Житомира повідомили про потужні вибухи в районі місцевого аеродрому.

Російські ракети “Іскандер” були випущені з території Білорусі – від Мозиря, розповів радник-речник МВС Вадим Денисенко в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, раніше цього дня Верховний Головнокомандувач ЗС України Володимир Зеленський розповів про результат телефонної розмови з Олександром Лукашенком на тлі російської військової агресії, що триває: “Ми домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип’ять”.

“Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі”, – розповіли на Банковій.

Саме в час ракетних ударів мали б відбуватися ці переговори.

Довідка

Комплекс “Іскандер-М” на навчаннях у Забайкаллі, червень 2021

Оперативний тактично-ракетний комплекс “Іскандер” (9К720, за класифікацією МО США і НАТО — SS-26 Stone) — сімейство російських балістичних ОТРК класу “земля-земля”. Комплекс розроблений на Коломенському КБ машинобудування (КБМ).
Вперше “Іскандер” представили в серпні 1999 року на аерокосмічному салоні МАКС. Постановка комплексів “Іскандер” на озброєння ЗС РФ розпочалася в 2006 році.

Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК “Іскандер-М” — не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).
Існує модифікація для пуску крилатих ракет 9М729 з максимальною дальністю до 2500 км, що порушує умови договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Російська збройна агресія проти Грузії в серпні 2008 року стала першим випадком застосування нового російського ОТРК в умовах справжньої війни. Тоді ракети “Іскандер” були використані для завдання ударів по базі окремого танкового батальйону ЗС Грузії в місті Горі; було знищено 28 танків. Також були невдалі удари по нафтопроводу Баку-Супса і низка вдалих ударів по військово-повітряних базах ВПС Грузії.

 

Триває 4-й день великомасштабного наступу військ РФ на Київ та комбінованих ударів по містах України.

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