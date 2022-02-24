20 вертольотів ЗС РФ висадили десант у Гостомелі – ведеться бій

Два десятки російських вертольотів КА-52 та Мі-8 висадили ворожий десант на аеродромі Гостомель у Київській області, ведеться бій.
Противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону, інформує пресцентр Генерального штабу Збройних сил України о 17:59 у четвер, 24 лютого.
За повідомленням, оприлюдненим о 16:31, українські військовослужбовці дали бій російським окупантам у Гостомелі, збили три ворожі гелікоптери із тридцяти чотирьох.
“Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася”, – поінформувала пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
Дані про втрати уточнюються.
Зазначається, що за результатами бою вдалося зберегти максимум живої сили.
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