20 вертольотів ЗС РФ висадили десант у Гостомелі – ведеться бій

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Два десятки російських вертольотів КА-52 та Мі-8 висадили ворожий десант на аеродромі Гостомель у Київській області, ведеться бій.

Противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону, інформує пресцентр Генерального штабу Збройних сил України о 17:59 у четвер, 24 лютого.

За повідомленням, оприлюдненим о 16:31, українські військовослужбовці дали бій російським окупантам у Гостомелі, збили три ворожі гелікоптери із тридцяти чотирьох.

“Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася”, – поінформувала пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Дані про втрати уточнюються.

Зазначається, що за результатами бою вдалося зберегти максимум живої сили.

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