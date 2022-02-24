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Під Черніговом у полон здався взвод 74 мотострілецької бригади ЗС РФ

24/02/2022 18:00

Під Черніговом у полон здався розвідувальний взвод 74 мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації.

Про це о 17:47 у четвер, 24 лютого, повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Він зазначив, що один із полонених – старшина 74 омсбр ЗС РФ Костянтин Буйнічев – розповів, що сам із Кемеровської області РФ.

Росіяни проводили навчання в Єльні в Смоленській області РФ. Вчора начебто вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому.

“Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми просто збирали інформацію”, – сказав полонений окупант.

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