Військові завдали удар із артилерії по ворожому десанту, що висадився в Гостомелі

Фото: "Українська правда"

У Гостомелі Київської області українські військовослужбовці дали бій російським окупантам, збили три ворожі гелікоптери із тридцяти чотирьох.

Про це о в четвер, 24 лютого, інформує пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

“Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася”, – йдеться в повідомленні.

Дані про втрати уточнюються.

Зазначається, що за результатами бою вдалося зберегти максимум живої сили.

Раніше репортер CNN Метью Ченс з місця події розповів, що Гостомельський аеродром після боїв начебто уже утримують російські десантники, забезпечуючи висадку наступних партій десанту ЗС РФ.

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