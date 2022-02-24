Військові завдали удар із артилерії по ворожому десанту, що висадився в Гостомелі

У Гостомелі Київської області українські військовослужбовці дали бій російським окупантам, збили три ворожі гелікоптери із тридцяти чотирьох.
Про це о в четвер, 24 лютого, інформує пресслужба Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.
“Працювала російська штурмова авіація, винищувачі і гелікоптери. Ми були змушені завдати артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Бригада перегрупувалася”, – йдеться в повідомленні.
Дані про втрати уточнюються.
Зазначається, що за результатами бою вдалося зберегти максимум живої сили.
Раніше репортер CNN Метью Ченс з місця події розповів, що Гостомельський аеродром після боїв начебто уже утримують російські десантники, забезпечуючи висадку наступних партій десанту ЗС РФ.
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