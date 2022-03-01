Прокурор із Гааги ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто ініціював розслідування щодо вторгнення військ РФ в Україну.
Його заяву з цього приводу 28 лютого оприлюднили на сайті Міжнародного суду.
“Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу. Але я двічі скористався своїми прерогативами”, — йдеться у повідомленні.
Перша декларація, подана урядом України, визнала юрисдикцію МКС щодо імовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Друга декларація подовжила цей період на відкритій основі, щоб охопити імовірні злочини, які тривають.
“Є достатні підстави вважати, що в Україні були вчинені як нібито воєнні злочини, так і злочини проти людства”, — заявив прокурор.
Карім Хан доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є продовження пошуку та отримання дозволу від Палати на відкриття розслідування.
Як відомо, Міжнародний кримінальний розслідує та, за потреби, судить в обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноцид, військові злочини, злочини проти людства.
За оперативними даними Міністерства охорони здоров’я, з початку повномасштабної війни Росії проти України до середини 28 лютого загинули 352 мирних громадян, з них 16 – діти.
Читайте також:
Унаслідок обстрілу Харкова загинули вже 11 людей, – голова ОДА
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!