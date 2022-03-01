Прокурор із Гааги ініціював розслідування щодо вторгнення РФ в Україну

Прокурор Міжнародного суду Карім Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан особисто ініціював розслідування щодо вторгнення військ РФ в Україну.

Його заяву з цього приводу 28 лютого оприлюднили на сайті Міжнародного суду.

“Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду, тому сама не може передати цю ситуацію до мого офісу. Але я двічі скористався своїми прерогативами”, — йдеться у повідомленні.

Перша декларація, подана урядом України, визнала юрисдикцію МКС щодо імовірних злочинів, скоєних на території України з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року. Друга декларація подовжила цей період на відкритій основі, щоб охопити імовірні злочини, які тривають.

“Є достатні підстави вважати, що в Україні були вчинені як нібито воєнні злочини, так і злочини проти людства”, — заявив прокурор.

Карім Хан доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів. Наступним кроком є ​​продовження пошуку та отримання дозволу від Палати на відкриття розслідування.

Як відомо, Міжнародний кримінальний розслідує та, за потреби, судить в обвинувачених у найтяжчих злочинах: геноцид, військові злочини, злочини проти людства.

За оперативними даними Міністерства охорони здоров’я, з початку повномасштабної війни Росії проти України до середини 28 лютого загинули 352 мирних громадян, з них 16 – діти.

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