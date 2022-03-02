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Росія ще в грудні затвердила ГОСТ для ховання своїх у братських могилах

02/03/2022 17:48

Божевільний Путін та його божевільна країна готувалися до великих втрат своїх громадян після нападу на Україну завчасно. Як з’ясувалося, із початку лютого в РФ набув чинності ГОСТ (держстандарт), який визначає правила поховання трупів у воєнний час, а також у мирний час при надзвичайних ситуаціях.

Документ було опубліковано ще в грудні 2021 року на порталах правових та нормативно-технічних документів, у тому числі у відповідному розділі на сайті МНС. Його помітили російські ЗМІ, але пропустили повз увагу українські.

Стандарти розроблено ВНДІ проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій МНС Росії. Вони набули чинності 1 лютого 2022 року.

ГОСТ встановлює загальні вимоги до поховання трупів людей і тварин, які загинули в ході або внаслідок військових конфліктів, а також внаслідок НС у мирний час. Зокрема йдеться про норми поховання росіян у братських могилах.

Так, при виборі місць поховання трупів людей необхідно враховувати правила забудови міста, відстань до житлових будинків, особливості рельєфу, а також розташування джерела водопостачання та ухил місцевості.

Органам виконавчої влади регіонів, а також органам місцевого самоврядування наказується у мирний час створювати запаси коштів для проведення термінових поховань, у тому числі трун, патологоанатомічних мішків, дезінфікуючих засобів (хлорного вапна), засобів індивідуального захисту шкіри та органів дихання.

На базі ритуальних служб створюватимуться команди з термінового поховання трупів у військовий та мирний час, які збиратимуть тіла загиблих, доставлятимуть до місця поховання, підвозитимуть труни та проводитиме безпосереднє поховання.

Під час поховання тіл загиблих у братських могилах необхідно враховувати низку умов. Зокрема, відстань по горизонталі між трунами має бути не менше 0,5 м і бути заповнена шаром землі та шаром хмизу, відстань по вертикалі також не повинна перевищувати 0,5 м.

Поховання померлих, які мають високе радіоактивне тло, має відбуватися на спеціально відведених для цього ділянках.

Зберігати померлих від особливо небезпечних інфекцій слід в оцинкованих, герметично закритих трунах.

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