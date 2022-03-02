Зеленський пояснив, що готувався до нападу РФ, але в режимі таємності

Володимир Зеленський на робочому місці 24 лютого 2022. Фото: ФБ Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що насправді Україна тривалий час готувалася до масштабного вторгнення військ РФ, але це відбувалося в режимі секретності.

Про це він сказав 1 березня в інтерв’ю CNN та Reuters.

Глава держави розповів, що йому не подобалося, коли від нього постійно хотіли публічно отримати інформацію про способи стримування Росії, які планувала Україна.

За словами Зеленського, відбувалася планомірна робота з організації відбиття нападу. Президент натякнув, що вся інформація максимально приховувалася, щоб для ворога рішуча відсіч Збройних сил України стала несподіванкою.

Загалом було розробленодержави в залежності від тактики агресора.

“Ту відповідь [української армії], яку ви сьогодні бачите, те, як працює наша армія, як вона захищає – думаю, ви прекрасно розумієте, що ми готувалися до всього”, – сказав Зеленський.

“Але коли ти готуєшся заздалегідь, не обов’язково готувати свого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції”, – пояснив він.

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