Зеленський обговорив із Байденом санкції і оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонну допомогу Україні.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці глави держави у твіттері, опублікованому ввечері у вівторок, 1 березня.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

