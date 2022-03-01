Зеленський обговорив із Байденом санкції і оборонну допомогу

Президент України Володимир Зеленський та президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили американське лідерство з антиросійських санкцій та оборонну допомогу Україні.

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці глави держави у твіттері, опублікованому ввечері у вівторок, 1 березня.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

“Щойно мав розмову з президентом США. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!”, – зазначив Зеленський.

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