ЗСУ захопили таємні документи росіян: “операція” проти України має тривати 15 діб

Збройні сили України захопили планувальні документи одного з підрозділів батальйонної тактичної групи 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського Флоту Російської Федерації.

Про це в середу, 2 березня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Серед отриманих документів робоча карта, бойове завдання, таблиця позивних, таблиці сигналів управління, таблиці скритого управління, список особового складу тощо.

“Виходячи з отриманої інформації, відомо, що плануючі документи на війну з Україною були затвердженні ще 18.01.22 року, а сама операція із захоплення України має пройти протягом 15 діб, а саме з 20.02. по 06.03”, – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що підрозділ ворога мав здійснити висадку з ВДК «Орськ» в районі населеного пункту Степанівка-1 та надалі діяти з військовими частинами 58-ї армії РФ, а саме з 177-м окремим полком морської піхоти ЧФ РФ. Кінцевою метою цих сил було блокування та взяття під контроль Мелітополя.

“Отже, коли в черговий раз хтось із полонених скаже, що приїхав на навчання і заблукав – не вірте! Вони знали, вони ретельно планували і готувались. А російським окупантам скажемо одне: залишайте й надалі свою техніку та таємні документи, вони нам знадобляться, перше – для наших захисників, а друге – для Гааги”, – резюмували в ОТУ.

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