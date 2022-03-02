Пропаганда і заплакані родичі: на росЗМІ – перші сюжети з похоронів військових РФ

Скріншот із відео

У відео, зокрема, йдеться про якусь “офіцерську честь”, “борг батьківщині”, “захист вітчизни”.

Матеріал почав з’являтися в мережі в середу, 2 березня.

У Росії почали показувати перші сюжети про похорони своїх військових.

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