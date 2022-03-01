ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Горять російську танки на Харківщині. Фото: АР

Що передувало? Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.

Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони протистоять на лише військовим, а й цивільним – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають цивільних, займаються мародерством. Але після чотирьох діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули контролю над жодним обласним центром.

Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.

У п’ятий день відбувся перший раунд “мирних” переговорів делегацій РФ та України на кордоні з Білоруссю. При цьому по Україні було завдано ударів балістичними ракетами (Київщина), РСЗВ “Смерть” із касетними бомбами (житлові райони Харкова), точилися бої в передмістях Києва та за інші населені пункти. ЗСУ масово нищили російську бронетехніку й особовий склад у колонах з повітря та землі.

Путін намагається оточити і зайняту українську столицю.

Читайте про ДЕНЬ 1 ОБОРОНИ, 24.02.2022, тут

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Читайте про ДЕНЬ 5 ОБОРОНИ, 28.02.2022, тут

1 березня 2022

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Генштаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 24:00 28.02.2022

Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних об’єктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь.

Враховуючи, що противник не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потенціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.

Ситуація навколо Києва залишається напруженою. На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці.

Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфраструктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

В акваторії Чорного моря, у зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА “Bayraktar ТВ2” утримують визначені рубежі.

Після полуночі

Речник Повітряних сил про результат роботи ПС ЗСУ протягом 28 лютого:

Повітряні Сили збили 5 винищувачів – за попередніми даними, це Су-30 та Су-35.

Поблизу Києва ЗРК “Бук” М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.

Українські штурмовики Су-25 завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.

Су-24м нанесли 4 нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколонах із ПММ на Чернігівщині та поблизу Бердянська.

Вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів “Байрактар” ТБ2. Цього разу – 3 цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси «Бук» окупантів!

Після першої

Супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink запрацював у Києві й Україні.

Близько 1:20

Потужні ракетні удари по аеродрому Херсона.

Близько другої

Національна хокейна ліга (NHL) оголосила про негайне припинення всіх ділових відносин з Росією.

Близько другої

Почався штурм Херсона. За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату (інф. Держспецзв’язку).

2:29

У Києві оголошена повітряна тривога!

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!