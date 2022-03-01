ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Що передувало? Після того, як президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, Росія вранці 24 лютого здійснила масований ракетний удар по аеродромах, інших військових об’єктах по всій Україні та перейшла в наступ на суходолі з півночі (території Білорусі і РФ), півдня (з Криму) та зі сходу. Однак Збройні сили України зберегли дієву авіацію, ППО, систему управління й почали завдавати противнику величезних втрат у живій силі й техніці.
Надалі росіяни вдалися до ударів РСЗВ, авіанальотів, застосування ракет і безпілотників, “пробуджених” диверсійних груп. Вони протистоять на лише військовим, а й цивільним – руйнують житлові будинки, б’ють по лікарнях і дитсадках, нафтобазах, убивають цивільних, займаються мародерством. Але після чотирьох діб бойових дій армія Росії не те що не змогла взяти Київ і поставити тут маріонетковий уряд – загарбники не здобули контролю над жодним обласним центром.
Героїзм Збройних сил і тероборони, єдність народу, твердість керівництва армії й країни зламали плани Москви щодо бліцкригу. Київ чинить опір і не пристає на вимоги капітуляції. Це спричинило злам у світобаченні західних держав і суспільств – вони однозначно стали на бік України, надали нові озброєння, а проти РФ запровадили справді пекельні санкції. За це ошалілий тиран Путін пригрозив світу ядерним арсеналом.
У п’ятий день відбувся перший раунд “мирних” переговорів делегацій РФ та України на кордоні з Білоруссю. При цьому по Україні було завдано ударів балістичними ракетами (Київщина), РСЗВ “Смерть” із касетними бомбами (житлові райони Харкова), точилися бої в передмістях Києва та за інші населені пункти. ЗСУ масово нищили російську бронетехніку й особовий склад у колонах з повітря та землі.
Путін намагається оточити і зайняту українську столицю.
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Речник Повітряних сил про результат роботи ПС ЗСУ протягом 28 лютого:
Повітряні Сили збили 5 винищувачів – за попередніми даними, це Су-30 та Су-35.
Поблизу Києва ЗРК “Бук” М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога.
Українські штурмовики Су-25 завдали кількох ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі противника на Київщині та Житомирщині.
Су-24м нанесли 4 нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколонах із ПММ на Чернігівщині та поблизу Бердянська.
Вчергове відзначаємо ювелірну роботу екіпажів “Байрактар” ТБ2. Цього разу – 3 цілі – танк противника і два зенітних ракетних комплекси «Бук» окупантів!
Супутниковий інтернет Ілона Маска Starlink запрацював у Києві й Україні.
Потужні ракетні удари по аеродрому Херсона.
Національна хокейна ліга (NHL) оголосила про негайне припинення всіх ділових відносин з Росією.
Почався штурм Херсона. За інформацією очевидців, ворог наступає зі сторони аеропорту до Миколаївського шосе та кільця біля холодокомбінату (інф. Держспецзв’язку).
У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
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