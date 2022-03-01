Окупанти готують провокацію для виправдання атаки з боку військ Білорусі, – Генштаб

За даними української розвідки, Російська Федерація готує свідому провокацію для виправдання введення білоруських військ.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.
“За наявними розвідувальними даними, зараз поблизу білорусько-українського кордону перебувають білоруські танки у кількості близько 300 шт. Колона ще не перетнула кордон і чекає на маршруті м. Пінськ – Іванове – Драгічин (приблизно 30 км від державного кордону України)”, – йдеться в повідомленні.
Очікується, що Росія планує провести свідому провокацію, щоби виправдати заплановану атаку білоруських військ.
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