Зеленському в Європарламенті аплодували стоячи: що сказав президент України

Володимир Зеленський, фото пресцентру ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз надати Україні всю необхідну підтримку і перспективу членства.

Про це він сказав у відеозверненні до Європейського парламенту, сесія якого проходить у Страсбурзі у вівторок, 1 березня.

Публікуємо повний текст звернення:

“Дуже дякую! Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати. Тому що я не можу казати “Добрий ранок”, чи “Доброго дня”, чи “Добрий вечір”. Не можу, і це абсолютна правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір – останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя наші стіни, свободу.

Я дуже радий, те що побачив тут – цей настрій, такий об’єднуючий. Я радий, що ми об’єднали сьогодні всіх вас – країн ЄС, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для кожної держави.

Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальне: і ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рідними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей: найміцніших, найсильніших, надзвичайних українців.

І ми дуже часто любимо говорити, що ми всі переможемо, і я дуже радий, що ви про це вже не тільки говорите, а й бачите. І ми точно всі переможемо, я впевнений у цьому. Є такий вираз: “Український вибір Європи”. Те, чого ми прагнули, до чого йшли і йдемо. І я дуже б хотів, щоби звучав у вас до нас “Вибір Європою вже України”.

У мене є пару хвилин поспілкуватись з вами, тому що є невеликі обстріли та ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. Дві крилаті ракети – по Харкову. Місто, яке біля кордонів з РФ, там зажди було дуже багато росіян і завжди вони дружили, дуже теплі відносини були, там понад 20 “вузів”, це був і є центр, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь – яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа Європи. І це правда – площа Свободи. Уявіть собі – зранку, 2 крилі ракети у площу Свободи! Десятки жертв. Ось така ціна свободи.

Ми боремось просто за свою землю і свою свободу, і, повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені. Кожна площа сьогодення, як би вона не називалась, вона буде мати назву площі Свободи. В кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці.

У нас є бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. і знов президент Путін скаже, що це якась операція, і ми б’ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти?! На яких вони військових заводах вони працюють?! На яких ракетах?! Може вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив!

У нас дуже вмотивований народ, дуже. Ми боремось за наші права, свободу та життя. А зараз ми боремось за виживання. І це наша найголовніша мотивація, але ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, що ми, як мінімум, такі самі як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці, і тоді життя переможе смерть, а світло – темряву.

Слава Україні!”

Після виступу президента України весь Європарламент аплодував стоячи, тримаючи в руках прапорці України.

Президент Ради Європи Шарль Мішель закликав накласти на РФ «найсерйозніші санкції», обмеживши використання резервів Центробанку РФ, кошти олігархів, Володимира Путіна, Сергія Лаврова.

“Ці санкції також дорого коштуватимуть нам – і це буде ціною, що ми заплатимо за наше майбутнє”.





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