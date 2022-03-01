Угорщина підтримала прискорений вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловився за прискорений вступ України до Європейського Союзу.
Про це повідомляє 444.hu, наводячи відеозвернення міністра.
Вчора президенти восьми країн-членів ЄС – країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія і Словенія, виступили зі спільною ініціативою для просування євроінтеграції України, з метою надати Україні статус країни-кандидата і почати переговори про вступ якнайшвидше. Хотів би оголосити, що Угорщина підтримує цю ініціативу і ми закликаємо Брюссель поставити питання на порядок денний”, – заявив Петер Сійярто.
Він заявив також, що Угорщина підтримує будь-які ініціативи, спрямовані на припинення війни. “Чим швидше буде мир, тим менше людей загине і тим менше змушені будуть втікати зі своїх домівок”, – зазначив глава МЗС Угорщини.
Зауважимо, з 2017 року діє і формально лишається чинною політика Будапешта про те, що Угорщина не буде підтримувати рішення, що ведуть до вступу України до ЄС.
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