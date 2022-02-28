Історичний документ: Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.
Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров близько 18:00 в понеділок, 28 лютого.
“Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз”, – йдеться в документі.
“Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це реально”, – прокоментував президент Зеленський.
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