Історичний документ: Зеленський підписав заявку на вступ до Євросоюзу

Володимир Зеленський. Фото: пресцентр ОПУ

Президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство в Європейському Союзі.

Фотографію документа оприлюднив речник президента Сергій Никифоров близько 18:00 в понеділок, 28 лютого.

“Ваша Високоповажносте! Цим листом Україна як європейська держава, яка поважає цінності, закріплені в статті 2 Договору про Європейський Союз, має честь подати заявку на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз”, – йдеться в документі.

“Сьогодні я підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Впевнений, що це реально”, – прокоментував президент Зеленський.

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