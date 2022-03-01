Збройні сили з “Точки-У” знищили ворожу техніку на Бердянському аеродромі

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Збройні сили України знищили техніку російських військ, що базувалася на Бердянському аеродромі у Запорізькій області.

Про це о 13:05 у вівторок, 1 березня, інформує пресслужба Бердянської міської ради.

“ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі ударом “Точки-У”. В місті напружене становище. Просимо мешканців не виходити без потреби на вулицю та подбати про свою безпеку. Окупанти пересуваються містом”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 1 березня російські війська завдали ракетних ударів по Бердянському морському торговому порту.

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