Польща розслідує злочини війни РФ проти України

Прокуратура Польщі за наказом міністра юстиції Збігнєва Зьобро почала розслідування злочинів агресивної війни Росії проти України.

Про це вдень у вівторок, 1 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на Polsat News.

Міністр юстиції Польщі повідомив на пресконференції, що 27 лютого розмовляв із генеральною прокуроркою України Іриною Венедіковою.

“Вона попросила мене підключитися з процесуальної сторони, як польська прокуратура, до документування цих злочинних дій, що відбуваються в Україні. Звичайно, я висловив повну підтримку, солідарність та готовність до будь-якої допомоги, яка можлива з нашого боку у правовому полі”, – сказав Зьобро.

“У рамках цієї процедури ми задокументуємо всі події, які згодом призведуть до притягнення винних у цих злочинах до міжнародної кримінальної відповідальності”, – наголосив очільник Мін’юсту Польщі.

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