Перші воїни Інтернаціонального легіону незабаром прибудуть в Україну, – Данілов

Фото: пресслужба РНБОУ

Іноземці, які мають намір брати участь в Інтернаціональному легіоні, найближчим часом приїдуть в Україну.

Про це вдень у вівторок, 1 березня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Укрінформ”.

“Починаючи з першого дня ми почали отримувати пропозиції на підтримку нашого народу, почали отримувати пропозиції безкоштовно виконувати свій обов’язок боронити демократію. Це величезна кількість країн. Частина з них найближчим часом з’явиться на території нашої країни, це буде підсилення для наших військ і це буде війна усього світу проти тієї темряви, яка сьогодні захопила Російську Федерацію”, – зазначив Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запровадив із 1 березня тимчасовий безвізовий режим для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.

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