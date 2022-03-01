В Україні роздаватимуть спецпакети з продуктами через поштові відділення, – ОП

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В Україні організують роздачу населенню спеціальних пакетів із продуктами харчування через поштові відділення.

Про це розповів заступник керівника офісу Президента Ростислав Шурма в ефірі телеканалу “Рада”, передає “Укрінформ” ввечері у вівторок, 1 березня.

Це буде зроблено в рамках гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів України.

“Йдеться про окрему систему роздачі пакетів з щоденним раціоном для населення. Ми будемо роздавати через мережу “Укрпошти”, “Нової пошти”, можливо, будуть організовані відділи роздачі у супермаркетах та будуть задіяні до роздачі працівники соціальних служб”, – сказав Шурма.

Він зазначив, що ситуація із забезпеченням продовольством населення залежить від регіону, і держава співпрацює з десятьма найбільшими продуктовими мережами для забезпечення продуктами харчування громадян України.

“Ми бачимо, що за сьогоднішню добу кількість відвантажень по основних містах в 3-4 рази більша, ніж у попередні дні. Ми будемо їх нарощувати кожного дня, думаю, протягом 3-5 днів ми повинні більш-менш стабілізувати ситуацію”, – наголосив Шурма.

За його словами, наразі в окремих містах, таких як Чернігів, Суми, Харків та Херсон, дуже погана ситуація із забезпеченням продовольством, бо ці міста заблоковані. Шурма зауважив, що держава шукатиме рішення для забезпечення жителів цих міст продуктами харчування.

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