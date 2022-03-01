Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це о 19:21 у вівторок, 1 березня, повідомляє “Укрінформ”.

Зазначається, що про це йдеться у статті 37 резолюції Європейського Парламенту щодо російської агресії проти України, яка була ухвалена сьогодні більшістю голосів.

Повний текст ухваленого документу оприлюднений на сайті Європейського Парламенту.

“Парламент постановляє (…) закликати інституції ЄС забезпечити надання Україні статусу кандидата на входження до ЄС у відповідності до Статті 49 Угоди Європейського Союзу та на основі її заслуг, та, на цей час, продовжити працювати над її інтеграцією у внутрішній ринок ЄС у відповідності з Угодою про Асоціацію”, – зазначається в документі.

Раніше нині під час тематичних слухань під час надзвичайної сесії Європейського парламенту, яку було цілком присвячено нападу Росії на Україну, президентка Європарламенту Роберта Мецола, президент Європейської Ради Шарль Мішель та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн привітали офіційну заявку України на отримання членства в Євросоюзі та висловилися на підтримку цієї ідеї, оскільки Україна довела, що є складовою європейської родини.

При цьому, як зауважила фон дер Ляєн, це питання можна буде практично розглядати після завершення війни, що розв’язана Російською Федерацією.

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