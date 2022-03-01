СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Світ / Європа / Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

01/03/2022 19:34

Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Про це о 19:21 у вівторок, 1 березня, повідомляє “Укрінформ”.

Зазначається, що про це йдеться у статті 37 резолюції Європейського Парламенту щодо російської агресії проти України, яка була ухвалена сьогодні більшістю голосів.

Повний текст ухваленого документу оприлюднений на сайті Європейського Парламенту.

“Парламент постановляє (…) закликати інституції ЄС забезпечити надання Україні статусу кандидата на входження до ЄС у відповідності до Статті 49 Угоди Європейського Союзу та на основі її заслуг, та, на цей час, продовжити працювати над її інтеграцією у внутрішній ринок ЄС у відповідності з Угодою про Асоціацію”, – зазначається в документі.

Раніше нині під час тематичних слухань під час надзвичайної сесії Європейського парламенту, яку було цілком присвячено нападу Росії на Україну, президентка Європарламенту Роберта Мецола, президент Європейської Ради Шарль Мішель та президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн привітали офіційну заявку України на отримання членства в Євросоюзі та висловилися на підтримку цієї ідеї, оскільки Україна довела, що є складовою європейської родини.

При цьому, як зауважила фон дер Ляєн, це питання можна буде практично розглядати після завершення війни, що розв’язана Російською Федерацією.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 6 – 01.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 203
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

КМДА очолив професійний військовий

Київську міську державну військову адміністрацію очолив генерал Микола Жирнов. Про це під час звернення у вівторок вдень, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський. “Оборона столиці – понад усе....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse