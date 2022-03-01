Ракетний удар РФ по площі Свободи у Харкові знищив консульство Словенії

Унаслідок ракетного удару Російської Федерації по площі Свободи у Харкові було знищено консульство Словенії.
Про це ввечері у вівторок, 1 березня, заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас у твіттері.
“Словенське консульство у Харкові також було знищено як “супутній дипломатичний збиток”, – заявив він.
The Slovenian Consulate in Kharkiv was destroyed as a “collateral diplomatic damage” as well. pic.twitter.com/gFpQqX7tQK
— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 1, 2022
Як повідомляла “Новинарня“, 1 березня російські війська завдали авіаудару по центральній площі Харкова. Унаслідок обстрілу загинули десять людей.
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