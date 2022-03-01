Ракета по центру Харкова була випущена з Белгорода, – Зеленський

Після ракетного удару по площі свободи в Харкові – найбільшій площі у Європі – вже відомо про десятки жертв.
Про це у відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 березня.
“Ось така ціна свободи. Ось такий ранок. Український Харків та російський Белгород завжди були близькими містами у багатьох сенсах. Навіть кордон між ними був тільки умовний, тільки на мапах. Але точно не в душі. Тепер все змінилося. Після крилатої ракети, якою ударили по Харкову з Белгорода. Ракети, яка поцілила у площу Свободи – обличчя нашого Харкова”, – заявив президент.
Він назвав цей удар терором проти міста. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких бʼють з реактивної артилерії.
Президент підкреслив, що після такого Росія – це держава-терорист. Він закликав всі країни світу проголосити, що Росія здійснює державний тероризм.
“Харків та Київ для Росії зараз – найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, зламати спротив. Вони йдуть на столицю так само, як і на Харків”, – заявив президент.
Тому оборона столиці зараз – ключовий пріорітет. В усіх містах Україна повинна зробити все можливе, щоб зупинити ворога.
“Захистимо Київ – захистимо державу. Це серце нашої країни, і воно має битися, і воно буде битися”, – заявив президент.
Нагадаємо, російські війська вранці 1 березня знову обстріляли цивільну інфраструктуру Харкова. Цього разу ракетами.
У ДСНС додали, що, за наявною інформацією, є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки).
Відомо щонайменше про шістьох поранених, зокрема одну дитину. Кількість загиблих уточнюється.
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