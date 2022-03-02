Понад 58% росіян підтримують війну РФ проти України, – дослідження

Ілюстрація: Russian Field

Дослідницька група Russian Field спільно з політичним діячем Максимом Кацем провела в Російській Федерації дослідження, яке показало рівень підтримки росіянами агресії РФ проти України.

Як передає “Новинарня“, результати дослідження опубліковані на сайті Russian Field.

“Більш ніж половина опитаних – 58,8% підтримують дії Росії на території України. Простежується зв’язок віку та позитивної оцінки “спецоперації”. Що старші респонденти, то більше вони підтримують “спеціальну операцію”. Так рівень підтримки серед молоді (18-29 років) трохи більше ніж 40%, а серед росіян старше 60 років досягає понад 70%”, – йдеться у дослідженні.

У ньому чітко простежується кореляція цифр із урахуванням віку та освіти.

“Також чим менше вік опитаних, тим негативніше вони ставляться до дій Росії в Україні. Половина опитаних у віці від 18 до 44 років дали негативну оцінку. Чим вищий рівень освіти респондентів, тим менший рівень підтримки “спецоперації”. Понад дві третини респондентів із середнім і середньою спеціальною освітою підтримують дії в Україні й майже чверть – ні. Серед тих, хто висловився, половина закінчила ВНЗ, третина має неповну вищу освіту. Серед тих, хто не закінчив школу або технікум, не підтримують дії в Україні – чверть”, – уточнюють автори дослідження.

При цьому, згідно з отриманими відповідями, росіяни здебільшого очікують негативних наслідків від дій в Україні – підвищення цін, запровадження нових санкцій проти Росії та економічна криза. А із позитиву називають: збільшення впливу Росії у світі, визнання “Л/ДНР” на світовій арені, розширення території РФ.

“Молоді респонденти та опитані середнього віку не схильні бачити позитивні наслідки “спецоперації” в Україні. Респонденти старшого віку частіше згадують розширення впливу Росії на світ, однак серед наслідків також домінують негативні прогнози. Також росіяни пророкують низку інших наслідків: ризик третьої світової війни, повний крах у всіх сферах життя російського суспільства, підйом економіки Росії, покращення життя росіян, об’єднання Росії та України, наведення Росією порядку на території України, мир у “Л/ДНР” і навіть зміну режиму в РФ”, – зазначають результати дослідження.

Довідково

Дослідження ставлення громадян РФ щодо так званої “спецоперації” в Україні проводилося протягом 26-28 лютого 2022 року.

Розмір вибірки – 2000 респондентів. Вибірка квотна, репрезентативна по статі, віку в рамках РФ і федеральних округів, зокрема. Для цієї вибірки максимальний розмір помилки з ймовірністю 95% не перевищує 2,5%.

Методологія – телефонне інтерв’ю за випадковим вибором номерів у різних федеральних округах РФ. Спостереження за якістю збору даних здійснювалося за допомогою аудіозаписів інтерв’ю з кінцевим контролем 100% масиву.

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