Бурятка вийшла на пікет у РФ: впізнала сина серед полонених в Україні

В Улан-Уде (Бурятія, РФ) жінка вийшла на одиночний пікет та розгорнула плакат “Ні війні”. Вона дізналася, що її син контрактник Сергій Очиров перебуває в полоні в Україні.

Про це у вівторок, 1 березня, повідомило російське видання “Люди Байкалу”.

“Я мати Сергія Очирова, якого вчора показували. Я не хочу, щоби була війна. Я хочу, щоби люди зрозуміли, що насправді це не фейк. Ось я його мама. Ось він мені зателефонував, я побачила це відео. Мені вчора всі почали писати: “А ви доведіть, що це не фейк”. Та я нічого не хочу доводити. Я просто вам кажу – це мій син”, – розповіла Ірина Очирова.

Відео з полоненим 25-річним Сергієм Очировим, зняте українськими військовими, швидко поширилося бурятськими пабліками, багато хто вважав його фейком, але ролик побачила матір військового і підтвердила, що знято саме її сина.

Очиров служить у військовій частині станції Дивізіонна в Улан-Уде. Після строкової служби він став контрактником. Служить майже сім років. У лютому військового відправили на навчання до Білорусії – востаннє він зв’язувався із сім’єю 23 лютого.

За словами матері, він нічого не казав, що їх перекидають до України, мовляв, якби вона знала, куди його відправляють, змусила би звільнитися з армії.

На території України Очиров був водієм вантажівки, яка перевозила ракети. 28 лютого військовий потрапив під обстріл, отримав поранення у плече та опинився у полоні.

На ранок після того, як жінка побачила сина серед полонених, вона пішла до керівника Бурятії, але у того був не прийомний день.

Тоді мати звернулася до його заступника, але той сказав, що “не знає, що робити”.

До Комітету солдатських матерів Очирова не додзвонилася. Вона намагалася звернутися до міноборони РФ, але там “дзвінок скидався”.

Тому Ірина написала заяви в приймальню президента Російської Федерації Володимира Путіна та в апарат уповноваженого з прав людини у Білорусі Юлії Жамбалової.

За словами Очирової, командир частини, в якій служить її син, спочатку нічого не знав. Потім повідомив, що, за неперевіреними даними, полонений військовий лежить у чернігівському шпиталі.

Мешканка Бурятії заявила журналістці, що боїться, що її сина могли взяти в полон “нацисти”, а не ЗСУ. Вона вважає, що “це різні поняття”, а що “нацисти” в Україні “безжальні”.

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