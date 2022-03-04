У захопленому Херсоні окупанти готують фейковий мітинг “за Росію”

У Херсоні окупанти готують інспірований “мітинг” нібито на свою підтримку. Для цього в місто звозять техніку і людей з окупованого Криму.
Мета росіян – створити картинку підтримки окупаційних військ у регіоні. Не виключено, що фейкове зібрання “висловиться” за приєднання Херсонської області до РФ або підтримає іншу сепаратистську лінію.
Як повідомляє Центр протидії дезінформації, 4 березня на херсонському майдані Свободи російські загарбники “будуть розмахувати прапорами РФ та кричати, що Херсон – це “Херсонська народна республіка”. Для цього у місто звозять два великі автобуси, 20 автівок, два “спринтери” та сім “ГАЗелей”.
“Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки! Не вірте фейкам!” – закликали в ЦПД при РНБО.
Як пише “УП“, до Радбезу також надходила інформація про можливу підготовку “мітингу”.
3 березня Херсон став першим обласним центром, який змогли зайняти російські окупаційні війська після початку великої війни. Підрозділи ЗС РФ зайняли будівлю Херсонської обласної держадміністрації. Водночас обласний оперативний штаб на чолі з головою обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою продовжує роботу.
Напередодні, 2 березня, в місті точилися вуличні бої, загинуло багато бійців тероборони і цивільних громадян.
Цього ж дня люди вийшли з синьо-жовтими прапорами на площу Свободи, де стояли танки РФ.
Як стало відомо, полковник СБУ на Херсонщині “зливав” Росії дані про евакуацію своїх колег і коригував вогонь по них
Читайте також:
СБУ затримала зрадника, причетного до ракетного обстрілу телевежі у Києві. АУДІО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!