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Російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА

03/03/2022 15:25

Російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, заявив голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута.

Про це він повідомив на сторінці у ФБ в четвер, 3 березня.

При цьому він заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.

“Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу”, – йдеться в повідомленні. 

Лагута попросив місцевих жителів «не панікувати».

«Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», – додав він.

Напередодні мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто «все ще Україна», але «вже сильно в диму».

1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки. За даними влади Херсонщини, через таку атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.

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