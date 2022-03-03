Російські військові зайняли будівлю Херсонської ОДА

Російські війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації, заявив голова ОДА (зараз – обласної військової адміністрації) Геннадій Лагута.
Про це він повідомив на сторінці у ФБ в четвер, 3 березня.
При цьому він заявив, що адміністрація області не залишила своїх обов’язків.
“Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати та вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу”, – йдеться в повідомленні.
Лагута попросив місцевих жителів «не панікувати».
«Ми працюємо відповідно до регламенту роботи оперативного штабу», – додав він.
Напередодні мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що місто «все ще Україна», але «вже сильно в диму».
1 березня російські війська почали штурм Херсону, обстрілюючи багатоповерхівки. За даними влади Херсонщини, через таку атаку з боку російської армії є загиблі та постраждалі.
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