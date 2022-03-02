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У Херсоні люди вийшли з синьо-жовтими прапорами на площу Свободи, де стоять танки РФ. ВІДЕО

02/03/2022 13:51

У Херсоні мешканці міста вийшли на площу Свободи, ставши із українськими прапорами перед озброєними російськими окупантами.

Як передає “Новинарня“, відповідні відео публікують в соцмережах удень в середу, 2 березня.

На одному із відео видно, як цивільний чоловік різко йде в сторону трьох окупантів і кричить: “Що ви тут робите? Кого ви шугаєте?”. Російські військові у відповідь стріляють в повітря.

“Херсонці йдуть на автоматників, пояснюють, що вони окупанти”, – йдеться в повідомленні.

На іншому відео можна побачити, як окупант триває в руках український прапор і несе його кудись. У наступ на нього йдуть кілька людей і відбирають стяг. Лунає: “Слава Українці! Слава нації” та жорстка нецензурна лайка на адресу російських військових.

“Поговорив із російськими солдатами, ось вони стоять, під***си. Сказали, щоби їх близько не знімав, бо можуть пальнути… Сказали, що чекають рішення. Але прапор (український з міськради, – “Н”) ніхто знімати не буде. Я сказав, що вони не вернуться додому живими. Там з ними ще священник пробує говорити… Наші тут кричать їм, куди вони мають піти, як “русский корабль”… Сказав, що їх тут ніхто не чекав, що їх тут перестріляють. Окупанти з Воронежа, не спецназ. Вже кудись збираються і їдуть”, – розповідає чоловік, що перебуває біля міської ради.

Також, як повідомляють херсонці, у Шуменському мікрорайоні зранку гучно лунав на вулиці Гімн України.

“Тому, хто говорить, що Херсон здався – не вірте. Шліть його з такими словами під три чорти”, – пишуть місцеві в соцмережах.

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