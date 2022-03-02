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Полковник СБУ на Херсонщині зливав Росії дані про евакуацію своїх колег і коригував вогонь по них

02/03/2022 18:47

Помічника начальника УСБУ в Херсонській області – керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна затримали за державну зраду.

Про це у середу, 2 березня, повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков.

“Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона. Садоху прийняли за держзраду, він зливав інфу по евакуації Управління. За ними вертольоти всю дорогу гналися, всі вже з життям прощалися. Помічник начальника УСБУ в Херсонській області – керівник АТЦ”, – йдеться в переписці, яку опублікував Жуков.

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