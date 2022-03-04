У Чернігові мобілізований ветеран Чижиков збив російський літак, який бомбив місто. ФОТО

Сергій Чижиков після вдалого пострілу. Фото з ФБ

Офіцер ЗС України в Чернігові збив російський багатоцільовий винищувач 4-го покоління Су-35, який напередодні ймовірно бомбардував житлові райони міста та спричинив загибель 47 цивільних громадян.

Як повідомляє “Новинарня“, літак окупантів був знищений удень 4 березня за допомогою ПЗРК “Ігла-1”.

Успішним пуском похвалився в соцмережі капітан Сергій Чижиков, який раніше служив у Західній групі військ в НДР, а тепер уже втретє став до лав ЗСУ (після мобілізації 2014 року).

“Програму ПВЗРККУ виконав. Навчальні стрільби ЗСУ-23-4, ЗУ-23, пуск “Стрела-10” і бойовий пуск по Су-35 із ПЗРК “Игла-1”. Спасибі за науку! Смерть рашистським окупантам! Слава Україні!” – заявив фахівець ППО.

“Збив!!! Є підтвердження! Сподіваюся, це той підор, що вчора бомбив місто”, – написав він близько 14-ї години в ФБ.

Невдовзі він зазначив, що отримано друге підтвердження збиття російського винищувача. Льотчика затримали на Олександрівці.

“Знущаємось, що літуна збили ракетою 1985 року, і це зробив менеджер з роботи з державним сегментом та комунальними підприємствами АТ “Укрпошта”, – розповів Чижиков “Новинарні” про свою роботу в мирному житті.

Напередодні Сергій Чижиков емоційно прокоментував фото з фіксацією руйнувань житлових будинків, які російська авіація завдала його рідному Чернігову.

“От виродок “хоробрий путінський сокіл”. При нижній кромці хмар до 300 метрів, не бачачи мети бомбометання, тупо скинути бомбу куди попало і відвести свої “портки” подалі від міста.

А цей будинок будував мій сусід, а я видавав іпотеку на покупку квартир з Erste Bank. Суки”, – написав офіцер у фейсбуці російською.

Після того, вранці 4 березня, Чижиков показав, із чим вийшов на бойове чергування – переносний ЗРК “Игла-1” та АКСУ.

Він потішився, що хмарність піднялася й можна працювати по авіації окупантів.

У коментарі “Новинарні” капітан Чижиков розповів, що знову служить у ЗРАДн (зенітний ракетно-артилерійський дивізіон) 1-ї окремої танкової бригади. Сам викликався стати до лав ЗСУ 24 лютого.

Поки не доїхав до підрозділу, =в Чернігові виконує роботу механіка-водія МТЛБ та стрільця-зенітника.

“Новинарня” рекомендує офіцера до нагородження високою державною нагородою.

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