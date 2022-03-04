У Чернігові внаслідок ворожого авіанальоту загинули 47 людей

Фото: ЧОДА

У Чернігові внаслідок ворожого авіабомбардування загинули 47 людей. Про це Чернігівська обласна адміністрація повідомляє у фейсбуці у п’ятницю, 4 березня. “За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок”, – ідеться у повідомленні. Врятовані 18 людей. Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



Редактор: Людмила Кліщук