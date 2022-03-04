У Чернігові внаслідок ворожого авіанальоту загинули 47 людей

У Чернігові внаслідок ворожого авіабомбардування загинули 47 людей.
Про це Чернігівська обласна адміністрація повідомляє у фейсбуці у п’ятницю, 4 березня.
“За уточненою інформацією медичних закладів, учора, 3 березня, внаслідок бомбардування російською авіацією на території Чернігова загинули 47 осіб: 38 чоловіків та 9 жінок”, – ідеться у повідомленні.
Врятовані 18 людей.
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