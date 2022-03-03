Рашисти завдали ракетних ударів по житлових будинках Чернігова. ФОТО

Після полудня 3 березня російські війська завдали потужного ракетного удару по житлових будинках у Чернігові, який тримає оборону.

Серію фото з місця події поширив канал радника глави МВС Антона Геращенка.

На світлинах видно сильні руйнування кількох багатоповерхівок:

Відео:

“Твари. Русские твари”, – прокоментував у ФБ голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, поширивши ще одне фото руйнувань житлового будинку:



Посадовець із Чернігова в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у місті багато загиблих і поранених, яким немає можливості надавати допомогу.

Нагадаємо, раніше цього дня президент Володимир Зеленський заявив, що ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це визнання, що російські війська не змогли зробити нічого суттєвого на землі.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ