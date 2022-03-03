Рашисти завдали ракетних ударів по житлових будинках Чернігова. ФОТО

Після полудня 3 березня російські війська завдали потужного ракетного удару по житлових будинках у Чернігові, який тримає оборону.
Серію фото з місця події поширив канал радника глави МВС Антона Геращенка.
На світлинах видно сильні руйнування кількох багатоповерхівок:
Відео:
“Твари. Русские твари”, – прокоментував у ФБ голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, поширивши ще одне фото руйнувань житлового будинку:
Посадовець із Чернігова в ефірі національного телемарафону повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у місті багато загиблих і поранених, яким немає можливості надавати допомогу.
Нагадаємо, раніше цього дня президент Володимир Зеленський заявив, що ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це визнання, що російські війська не змогли зробити нічого суттєвого на землі.
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