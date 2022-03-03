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Зеленський – до росіян: Вчіть слова “репарації”, “контрибуції”. Відшкодуєте усе, що зробили проти України

03/03/2022 13:02

Росія відшкодує всі руйнування, які спричинила в Україні.

Про це заявив в інформаційному зверненні опівдні 3 березня президент Володимир Зеленський.

Він порадив російським загарбникам вивчити значення слів “репарації” та “контрибуції”.

“Ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто. І говоримо Росії: вчіть слова “репарації” та “контрибуції”. Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі. А тих, хто загинув – не забудемо”, — сказав президент.

За його словами, ракетно-бомбові удари Росії по українських містах – це визнання, що російські війська не змогли зробити нічого суттєвого на землі.

“Усі лінії нашої оборони – збережені. На жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху. Вони пригнічені. Вони приречені. Київ вистояв цю ніч і черговий ракетно-бомбовий удар. Спрацювала наша протиповітряна оборона. Херсон, Ізюм – усі інші міста, по яким окупанти били з повітря, нічого їм не віддали. Чернігів, Суми, Миколаїв тримають оборону. Одеса. Вони хочуть зруйнувати ще Одесу. Але побачать лише дно Чорного моря”, — наголосив Верховний Головнокомандувач.

Зеленський також розповів, що мішенню Росії став Успенський собор у Харкові.

“На час війни собор це укриття для харківʼян. Святе місце. Тепер – побите війною. Вони не бояться навіть цього”, — розповів президент.

Пам’ятник Тарасові Шевченку на тлі розбомблених російською мерзотою будинків у місті Бородянка, Київська область

“Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі та ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали би проти українців. А тепер ви виходите і розповідаєте своїм пропагандистам, що ви збираєтесь послати в Україну так звані “гуманітарні колони”… Запамʼятайте, безбожники: коли мільйони людей проклинають, вам нічим рятуватись”, — додав Володимир Зеленський.

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