Росіяни на Харківщині ударами з повітря знищили мирне село Яковлівка

Внаслідок ворожого авіаудару село Яковлівка Мереф’янської громади Харківської області зазнало масштабних руйнувань.
Про це вранці у четвер, 3 березня, інформує Суспільне.
“Вночі був авіаналіт, приблизно о 23:30, село Яковлівка практично зруйноване, населення села – 600 осіб. Вночі евакуювали 11 людей, 11 поранених, двоє загиблих, двох людей шукають”, – розповів голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов.
У цьому селі ворог зруйнував щонайменше 35 будинків.
Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яковлівка та Хорошеве Харківського району.
В області, станом на сьогодні, від російських обстрілів загинули 34 людини, 285 поранені.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!