Росіяни на Харківщині ударами з повітря знищили мирне село Яковлівка

Зруйнована Яковлівка. Фото: Антон Геращенко/Телеграм

Внаслідок ворожого авіаудару село Яковлівка Мереф’янської громади Харківської області зазнало масштабних руйнувань.

Про це вранці у четвер, 3 березня, інформує Суспільне.

“Вночі був авіаналіт, приблизно о 23:30, село Яковлівка практично зруйноване, населення села – 600 осіб. Вночі евакуювали 11 людей, 11 поранених, двоє загиблих, двох людей шукають”, – розповів голова Мереф’янської громади Веніамін Сітов.

У цьому селі ворог зруйнував щонайменше 35 будинків.

< ► > Зруйнована Яківлівка. Фото: Антон Геращенко/Телеграм

Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яковлівка та Хорошеве Харківського району.

В області, станом на сьогодні, від російських обстрілів загинули 34 людини, 285 поранені.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 8 – 03.03.2022 ОНОВЛЮЄТЬСЯ