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Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до РФ вивести війська з України

02/03/2022 19:25

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії припинити застосування сили в Україні і вивести війська з усієї території нашої держави.

Про це повідомляє “Укрінформ“.

“За” проголосувала 141 держава, “проти” – п’ять (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея).

Ще 35 держав утрималися (зокрема Китай, Індія, ПАР, Казахстан, Пакистан, Іран, Ірак, Куба, ЦАР).

У резолюції Генеральна Асамблея ООН засуджує рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року про “спеціальну воєнну операцію” в Україні, висловлює “серйозну стурбованість” повідомленнями про напади на цивільні об’єкти, такі як житлові помешкання, школи та лікарні, а також про жертви серед цивільного населення, включаючи жінок, літніх людей, інвалідів та дітей.

“Воєнні дії Російської Федерації на суверенній території України мають такі масштаби, які міжнародна спільнота не бачила в Європі десятиліттями”, – зауважується в резолюції.

Також наголошується, що “необхідні термінові дії, щоб врятувати це покоління від лихоліття війни”.

Результати голосування по країнах:

Резолюція вимагає від Російської Федерації негайно припинити застосування сили проти України та утриматися від будь-якої подальшої незаконної погрози або застосування сили проти будь-якої держави-члена.

А також вимагає від Російської Федерації негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, негайно та беззастережно скасувати рішення щодо статусу окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Генасамблея вимагає сприяти швидкому, безпечному та безперешкодному доступу до гуманітарної допомоги тим, хто потребує її в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Також наполегливо закликає до негайного мирного вирішення конфлікту між Російською Федерацією та Україною шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва та іншими мирними засобами.

Генасамблея закликає продовжити зусилля генерального секретаря ООН, держав-членів Організації, ОБСЄ та інших міжнародних і регіональних організацій для підтримання деескалації, а також зусилля з реагування на гуманітарну кризу та кризу біженців, яку спричинила агресія з боку Російської Федерації.

Автори резолюції – члени Ради Безпеки ООН США та Албанія, співавторами виступають ще близько сотні країн.

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