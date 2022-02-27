Попри Росію: Радбез ООН скликав надзвичайну сесію Генасамблеї щодо України

Рада безпеки ООН. Ілюстративне фото

Члени Ради безпеки ООН проголосували за резолюцію про скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України. Вона має відбутися протягом 24 годин!

Таку резолюцію 27 лютого підтримали 11 країн, три країни утрималися, країна-агресор Росія проголосувала проти.

Таким чином члени РБ ООН ухвалили резолюцію Генасамблеї №377, яка передбачає передачу до ГА ООН питань, які не можуть розглянути в Раді безпеки “через розбіжності постійних членів”. Для застосування такої резолюції необхідно дев’ять голосів із 15-ти. До такої процедури не застосовується право вето, яким зловживає РФ.

Як повідомляли раніше західні ЗМІ із посиланням на дипломатів, сесія ГА ООН може відбутись у понеділок. За її підсумками має бути ухвалено резолюцію.

Напередодні США та Албанія виступили з ініціативою скликання чергового засідання РБ ООН з української проблеми, метою якого стало проведення процедурного голосування для ухвалення відповідної резолюції.

Прохання щодо проведення недільної сесії з питання війни проти України надійшло після того, як у п’ятницю Росія наклала вето на поданий США та Албанією проєкт резолюції РБ ООН, яка засуджує військову операцію в Україні.

Тоді на підтримку проєкту висловилися 11 країн, включно зі США та Францією. Три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися. Росія, яка має право вето, проголосувала проти.

Проєкт резолюції засуджує “агресію Росії проти України”, вимагає виведення сил РФ з України, а також скасувати визнання незалежності т.зв. “ДНР/ЛНР”. У ньому підтверджується відданість Радбезу ООН “суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів”.

Росія має право вето в Раді Безпеки ООН поряд із США, Китаєм, Францією та Великою Британією.

На Генасамблеї ООН для ухвалення резолюції достатньо відносної більшості, без права вето.

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