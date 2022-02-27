СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Світ / Америка / Попри Росію: Радбез ООН скликав надзвичайну сесію Генасамблеї щодо України

Попри Росію: Радбез ООН скликав надзвичайну сесію Генасамблеї щодо України

27/02/2022 23:17

Члени Ради безпеки ООН проголосували за резолюцію про скликання надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї щодо України. Вона має відбутися протягом 24 годин!

Таку резолюцію 27 лютого підтримали 11 країн, три країни утрималися, країна-агресор Росія проголосувала проти.

Таким чином члени РБ ООН ухвалили резолюцію Генасамблеї №377, яка передбачає передачу до ГА ООН питань, які не можуть розглянути в Раді безпеки “через розбіжності постійних членів”. Для застосування такої резолюції необхідно дев’ять голосів із 15-ти. До такої процедури не застосовується право вето, яким зловживає РФ.

Як повідомляли раніше західні ЗМІ із посиланням на дипломатів, сесія ГА ООН може відбутись у понеділок. За її підсумками має бути ухвалено резолюцію.

Напередодні США та Албанія виступили з ініціативою скликання чергового засідання РБ ООН з української проблеми, метою якого стало проведення процедурного голосування для ухвалення відповідної резолюції.
Прохання щодо проведення недільної сесії з питання війни проти України надійшло після того, як у п’ятницю Росія наклала вето на поданий США та Албанією проєкт резолюції РБ ООН, яка засуджує військову операцію в Україні.

Тоді на підтримку проєкту висловилися 11 країн, включно зі США та Францією. Три країни – Китай, Індія та ОАЕ – утрималися. Росія, яка має право вето, проголосувала проти.

Проєкт резолюції засуджує “агресію Росії проти України”, вимагає виведення сил РФ з України, а також скасувати визнання незалежності т.зв. “ДНР/ЛНР”. У ньому підтверджується відданість Радбезу ООН “суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах визнаних міжнародним співтовариством кордонів”.

Росія має право вето в Раді Безпеки ООН поряд із США, Китаєм, Францією та Великою Британією.

На Генасамблеї ООН для ухвалення резолюції достатньо відносної більшості, без права вето.

Читайте також:
Зеленський закликав генсека ООН позбавити РФ права голосу в Радбезі організації

Унікальних переглядів: 267
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Мінінфраструктури розповіло, як постачатимуть Київ продуктами в умовах наступу РФ

Міністерство інфраструктури України спростувало блокування постачання продуктів, амуніції та гуманітарної допомоги до Києва в умовах наступу РФ. “Шириться думка, що столиця України оточена російськими окупантами, і це, нібито, призводить...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse