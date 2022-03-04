Зеленський нагородив генерала Павлюка та ще 76 героїв і героїнь. 37 – посмертно. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня повідомив про нагородження ще кількох десятків героїв війни за незалежність.

“Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно“, – сказав Верховний Головнокомандувач.

Крім того, звання Герой України надане командувачу ООС Олександру Павлюку.

“Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу операції Об’єднаних сил”, – сказав президент.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БАЧКОВА Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника ГОРДІЄНКО Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби ЖОВТЯКА Дмитра Васильовича — лейтенанта ІНДИЧЕНКА Ігоря Андрійовича — лейтенанта КОВБАСЮКА Олеся Петровича — старшого лейтенанта КУЧЕРУКА Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта УСИКА Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта УСОВА Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта ШИШЕВСЬКОГО Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана ШІМОНА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня ШУТАНИЧА Руслана Миколайовича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БИТКУ Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата БІЛЕЦЬКОГО Івана Юрійовича (посмертно) — солдата БУТКАЛЮКА В’ячеслава Анатолійовича — солдата ВАСИЛЬЧУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата ВОРОБЙОВА Максима Юрійовича — солдата ГНИДОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата ГРЕБЕНЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта ГРИГОРЕНКА Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта ГУКА Станіслава Михайловича — солдата ГУЛЬКЕВИЧА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олександра Віталійовича — солдата ДОБРОВСЬКОГО Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЖДАНЯНЧИНА Миколу Івановича (посмертно) — солдата ЖОГІНА Владислава Андрійовича — солдата ЗАХАРЕНКА Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата ЗЕЛЕНЧУКА Артура Вікторовича — солдата ЗОЛОТАРЬОВА Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті ІВАЩЕНКО Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину ІЩУКА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата КАЛИТЮКА Олександра Романовича — солдата КАНЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта КАРПЮКА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата КОВАЛЬЧУКА Максима Вікторовича — солдата КУЧЕРА Георгія Петровича — головного сержанта ЛЕВИЦЬКОГО Руслана Васильовича — солдата МАРЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата МИХАЙЛОВСЬКОГО Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата НАУМЕНКА Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата НІКІТЧУКА Павла Олексійовича (посмертно) — солдата НІКОЛЕНКА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата ОНИЩУКА Петра Леонідовича — солдата ПАВЛЮКА Володимира Петровича — старшого сержанта ПЕТЬКА Андрія Васильовича — солдата ПОСВИСТАКА Дмитра Дмитровича — старшого солдата ПУХТИНСЬКОГО Антона Валентиновича (посмертно) — солдата САВЧЕНКА Артема Олеговича (посмертно) — солдата СЕМЕНЮКА Олександра Ігоровича — солдата СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата СЛАДКОВСЬКОГО Миколу Івановича — старшого солдата СОЮ Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта ТАРАСЮКА Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта ТЕЛЕТЬОНА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта ТЕУТУ Миколу Васильовича — солдата ТКАЧА Віктора Володимировича — сержанта ТОПИХУ Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника ЧЕРНАЧУКА Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЧУПАКА Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину ШТЕФАНЮКА Антона Олександровича (посмертно) — солдата ЩЕТИНСЬКОГО Юрія Івановича — майстер-сержанта ЮЗВАКА Олексія Віталійовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького ДЕМИДЧУКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта СТЕЛЬМАХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” СЛУПСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БІЛОШИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата ГУРЕША Михайла Степановича — солдата ДЕНЬГІНУ Валентину Святославівну — солдата КОЗАЧЕНКА Романа Ігоровича — солдата ЛАРІОНОВА Олексія Ігоровича — старшого солдата НЕВІНСЬКОГО Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта ПІСКУНА Тараса Олексійовича — старшого лейтенанта САВЧЕНКА Бориса Ігоровича — старшого сержанта САВЧУКА Юрія Михайловича — головного сержанта СЛОБОДЯНА Руслана Сергійовича — солдата ТОРГУНА Сергія Захаровича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 березня 2022 року