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Зеленський нагородив генерала Павлюка та ще 76 героїв і героїнь. 37 – посмертно. СПИСОК

04/03/2022 23:49

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня повідомив про нагородження ще кількох десятків героїв війни за незалежність.

“Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно“, – сказав Верховний Головнокомандувач.

Крім того, звання Герой України надане командувачу ООС Олександру Павлюку.

“Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу операції Об’єднаних сил”, – сказав президент.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БАЧКОВА Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника

ГОРДІЄНКО Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби

ЖОВТЯКА Дмитра Васильовича — лейтенанта

ІНДИЧЕНКА Ігоря Андрійовича — лейтенанта

КОВБАСЮКА Олеся Петровича — старшого лейтенанта

КУЧЕРУКА Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта

УСИКА Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта

УСОВА Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта

ШИШЕВСЬКОГО Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана

ШІМОНА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ШУТАНИЧА Руслана Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БИТКУ Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

БІЛЕЦЬКОГО Івана Юрійовича (посмертно) — солдата

БУТКАЛЮКА В’ячеслава Анатолійовича — солдата

ВАСИЛЬЧУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата

ВОРОБЙОВА Максима Юрійовича — солдата

ГНИДОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата

ГРЕБЕНЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИГОРЕНКА Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта

ГУКА Станіслава Михайловича — солдата

ГУЛЬКЕВИЧА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олександра Віталійовича — солдата

ДОБРОВСЬКОГО Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЖДАНЯНЧИНА Миколу Івановича (посмертно) — солдата

ЖОГІНА Владислава Андрійовича — солдата

ЗАХАРЕНКА Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата

ЗЕЛЕНЧУКА Артура Вікторовича — солдата

ЗОЛОТАРЬОВА Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті

ІВАЩЕНКО Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину

ІЩУКА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата

КАЛИТЮКА Олександра Романовича — солдата

КАНЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта

КАРПЮКА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬЧУКА Максима Вікторовича — солдата

КУЧЕРА Георгія Петровича — головного сержанта

ЛЕВИЦЬКОГО Руслана Васильовича — солдата

МАРЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата

МИХАЙЛОВСЬКОГО Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

НАУМЕНКА Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата

НІКІТЧУКА Павла Олексійовича (посмертно) — солдата

НІКОЛЕНКА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

ОНИЩУКА Петра Леонідовича — солдата

ПАВЛЮКА Володимира Петровича — старшого сержанта

ПЕТЬКА Андрія Васильовича — солдата

ПОСВИСТАКА Дмитра Дмитровича — старшого солдата

ПУХТИНСЬКОГО Антона Валентиновича (посмертно) — солдата

САВЧЕНКА Артема Олеговича (посмертно) — солдата

СЕМЕНЮКА Олександра Ігоровича — солдата

СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата

СЛАДКОВСЬКОГО Миколу Івановича — старшого солдата

СОЮ Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ТАРАСЮКА Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта

ТЕЛЕТЬОНА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

ТЕУТУ Миколу Васильовича — солдата

ТКАЧА Віктора Володимировича — сержанта

ТОПИХУ Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника

ЧЕРНАЧУКА Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЧУПАКА Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину

ШТЕФАНЮКА Антона Олександровича (посмертно) — солдата

ЩЕТИНСЬКОГО Юрія Івановича — майстер-сержанта

ЮЗВАКА Олексія Віталійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ДЕМИДЧУКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

СТЕЛЬМАХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

СЛУПСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БІЛОШИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта

ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата

ГУРЕША Михайла Степановича — солдата

ДЕНЬГІНУ Валентину Святославівну — солдата

КОЗАЧЕНКА Романа Ігоровича — солдата

ЛАРІОНОВА Олексія Ігоровича — старшого солдата

НЕВІНСЬКОГО Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта

ПІСКУНА Тараса Олексійовича — старшого лейтенанта

САВЧЕНКА Бориса Ігоровича — старшого сержанта

САВЧУКА Юрія Михайловича — головного сержанта

СЛОБОДЯНА Руслана Сергійовича — солдата

ТОРГУНА Сергія Захаровича — старшого солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

4 березня 2022 року
Унікальних переглядів: 242
Редактор:

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