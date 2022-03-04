Зеленський нагородив генерала Павлюка та ще 76 героїв і героїнь. 37 – посмертно. СПИСОК

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня повідомив про нагородження ще кількох десятків героїв війни за незалежність.
“Я сьогодні нагородив орденами та медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовіддані дії заради нашої оборони. На жаль, з них 37 нагороджуються посмертно“, – сказав Верховний Головнокомандувач.
Крім того, звання Герой України надане командувачу ООС Олександру Павлюку.
“Я присвоїв звання Героя України генерал-лейтенанту Павлюку Олександру Олексійовичу – командувачу операції Об’єднаних сил”, – сказав президент.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №105/2022
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БАЧКОВА Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника
ГОРДІЄНКО Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби
ЖОВТЯКА Дмитра Васильовича — лейтенанта
ІНДИЧЕНКА Ігоря Андрійовича — лейтенанта
КОВБАСЮКА Олеся Петровича — старшого лейтенанта
КУЧЕРУКА Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта
УСИКА Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
УСОВА Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
ШИШЕВСЬКОГО Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана
ШІМОНА Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ШУТАНИЧА Руслана Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БИТКУ Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
БІЛЕЦЬКОГО Івана Юрійовича (посмертно) — солдата
БУТКАЛЮКА В’ячеслава Анатолійовича — солдата
ВАСИЛЬЧУКА Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата
ВОРОБЙОВА Максима Юрійовича — солдата
ГНИДОГО Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата
ГРЕБЕНЮКА Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИГОРЕНКА Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта
ГУКА Станіслава Михайловича — солдата
ГУЛЬКЕВИЧА Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олександра Віталійовича — солдата
ДОБРОВСЬКОГО Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЖДАНЯНЧИНА Миколу Івановича (посмертно) — солдата
ЖОГІНА Владислава Андрійовича — солдата
ЗАХАРЕНКА Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата
ЗЕЛЕНЧУКА Артура Вікторовича — солдата
ЗОЛОТАРЬОВА Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті
ІВАЩЕНКО Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину
ІЩУКА Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
КАЛИТЮКА Олександра Романовича — солдата
КАНЮКА Юрія Ігоровича — лейтенанта
КАРПЮКА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬЧУКА Максима Вікторовича — солдата
КУЧЕРА Георгія Петровича — головного сержанта
ЛЕВИЦЬКОГО Руслана Васильовича — солдата
МАРЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата
МИХАЙЛОВСЬКОГО Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
НАУМЕНКА Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата
НІКІТЧУКА Павла Олексійовича (посмертно) — солдата
НІКОЛЕНКА Івана Ігоровича (посмертно) — солдата
ОНИЩУКА Петра Леонідовича — солдата
ПАВЛЮКА Володимира Петровича — старшого сержанта
ПЕТЬКА Андрія Васильовича — солдата
ПОСВИСТАКА Дмитра Дмитровича — старшого солдата
ПУХТИНСЬКОГО Антона Валентиновича (посмертно) — солдата
САВЧЕНКА Артема Олеговича (посмертно) — солдата
СЕМЕНЮКА Олександра Ігоровича — солдата
СІТАКА Андрія Геннадійовича — солдата
СЛАДКОВСЬКОГО Миколу Івановича — старшого солдата
СОЮ Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ТАРАСЮКА Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта
ТЕЛЕТЬОНА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
ТЕУТУ Миколу Васильовича — солдата
ТКАЧА Віктора Володимировича — сержанта
ТОПИХУ Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника
ЧЕРНАЧУКА Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЧУПАКА Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину
ШТЕФАНЮКА Антона Олександровича (посмертно) — солдата
ЩЕТИНСЬКОГО Юрія Івановича — майстер-сержанта
ЮЗВАКА Олексія Віталійовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ДЕМИДЧУКА Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
СТЕЛЬМАХА Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
СЛУПСЬКОГО Андрія Володимировича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БІЛОШИЦЬКОГО Дмитра Анатолійовича — молодшого сержанта
ГАВВУ Андрія Віталійовича — солдата
ГУРЕША Михайла Степановича — солдата
ДЕНЬГІНУ Валентину Святославівну — солдата
КОЗАЧЕНКА Романа Ігоровича — солдата
ЛАРІОНОВА Олексія Ігоровича — старшого солдата
НЕВІНСЬКОГО Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта
ПІСКУНА Тараса Олексійовича — старшого лейтенанта
САВЧЕНКА Бориса Ігоровича — старшого сержанта
САВЧУКА Юрія Михайловича — головного сержанта
СЛОБОДЯНА Руслана Сергійовича — солдата
ТОРГУНА Сергія Захаровича — старшого солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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