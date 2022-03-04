Зеленський до НАТО: Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський гранично різко відгукнувся про сьогоднішнє рішення саміту глав МЗС країн НАТО, який відмовився на прохання України “закрити небо” військовими засобами та убезпечити українські міста від подальших ударів російської авіації та ракет.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави сказав у зверненні ввечері 4 березня.

“9-й день війни. У багатьох з нас прийнято на 9 днів згадувати тих, кого з нами, на жаль, немає. Вічна памʼять кожному, хто загинув за Україну!

На жаль, сьогодні є повне враження, що час пом’янути іще дещо – гарантії та обіцянки безпеки. Рішучість альянсів. Цінності, які для декого, здається, померли.

Сьогодні відбувся саміт НАТО. Слабкий саміт. Розгублений саміт. Саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один”, – сказав Зеленський.

“Усі розвідки країн НАТО чудово знають плани ворога. Вони також підтвердили, що Росія хоче продовжити наступ. Як може.

Дев’ять днів ми бачимо жорстоку війну. Руйнують наші міста. Обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали. Церкви. Школи. Знищують усе, що забезпечує нормальне людське життя. І хочуть це продовжити.

Знаючи, що нові удари та жертви неминучі, НАТО свідомо ухвалило рішення не закривати небо над Україною“, – наголосив президент України.



“Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.

Це самогіпноз. Тих, хто слабкий. Невпевнений. Внутрішньо. Хоча може володіти зброєю в рази сильнішою, ніж є в нас”, – вважає Зеленський.

“Ви повинні були думати про людей. Про людяність. А про що ви думали на тому саміті?

Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також через вас.

Через вашу слабкість. Через вашу роз’єднаність”, – сказав Зеленський.

Він повідомив, що “все, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупівель. 50 тонн дизпального для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горіло”.

“Але він для нас уже згорів. У вогні російських військ”, – зазначив президент.

“Хіба такого НАТО ми хотіли? Хіба такий Альянс ви будували? Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити наше небо. Але…

Я не знаю, кого ви можете захистити й чи здатні ви захистити свої країни – країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами пального за літри нашої крові. Пролитої за нашу спільну Європу. За нашу спільну свободу. За наше спільне майбутнє”, – сказав Зеленський.

Водночас президент висловив вдячність “друзям нашої країни в НАТО”.

“Там багато країни наших друзів, наших партнерів – більшість потужних партнерів, Тим, хто допомагає нашій державі, не зважаючи ні на що. З першого дня вторгнення. І я впевнений – до перемоги. І тому ми не відчуваємо себе наодинці”, – сказав президент України.

“Ми продовжуємо боротися. Ми захистимо нашу державу. Ми звільнимо нашу землю. Завдяки нашим героям”, – сказав Володимир Зеленський.

Що передувало

Північноатлантичний альянс не є стороною конфлікту в Україні і має піклуватися про те, щоб він не поширився на решту Європи та на країни НАТО. Тож Альянс не створюватиме над нашою державою безполітну зону, адже це вимагає від нього використання бойових літаків.

Про це під час пресконференції за підсумками надзвичайної зустрічі міністрів оборони НАТО 4 березня заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

“Союзники погодилися, що нам не потрібно, щоби літаки НАТО перебували в українському повітряному просторі, або щоб війська НАТО заходили на територію України”, – зазначив він.

На уточнювальні запитання українських журналістів,чи може ще Альянс переглянути позицію, генсек НАТО натякнув, що таке рішення неможливе.

“Єдиний спосіб забезпечити безпольотну зону – відправити винищувачі НАТО у повітряний простір України і забезпечувати безпольотну зону, збиваючи російські літаки. Якби ми це зробили, це може вилитися у повномасштабну війну в Європі, в яку будуть втягнуті ще більше країн, і це спричинить ще більші страждання”, – пояснив Столтенберг.

“Хоча ми розуміємо відчай [українців], але ми також переконані: якщо ми це зробимо, за нашою оцінкою, ми закінчимо чимось, що може завершитися повномасштабною війною в Європі, яка охопить набагато більше країн та спричинить набагато більше людських страждань“, – сказав керівник Альянсу.

Він додав, що країни-члени НАТО здійснюють на Росію жорсткий тиск санкціями і надають іншу допомогу Україні.

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