У мережі показали, що залишилося від української “Мрії” в Гостомелі

У мережі опублікували фото залишків найбільшого та найпотужнішого літака у світі Ан-225 “Мрія”.

Про те, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом була спалена “Мрія”, стало відомо 27 лютого.

Відомо, що знищили літак ще в перший день торгнення – 24 лютого. Обстрілювали з вертольотів.

Довідково:

Ан-225 “Мрія” – найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським КБ імені Антонова.

Ан-225 з максимальною злітною масою 640 т є найважчим літаком у світі.

У березні 1989 року “Мрія” з вантажем 156,3 тонни піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою, вантажопідйомністю.

У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за його 240 рекордів.

Літак активно використовувався під час пандемії коронавірусу. Зокрема, у квітні 2020-го літак доставив з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби із коронавірусом.

“Мрія” також брала участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

Читайте також:

“Нептун”, Bayraktar, “Мрія” і багато красивих людей:

у Києві провели першу репетицію параду військ. ФОТО, ВІДЕО