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У боях за Бучу загинув білоруський доброволець, ветеран АТО “Литвин”

04/03/2022 20:09

У боях за Україну проти російських загарбників загинув 27-річний білорус Ілля Хренов, позивний “Литвин“.

Про це повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода“.

Ілля воював у білоруській роті територіальної оборони батальйону “Азов”. 3 березня під час битви за Бучу він був поранений. Бійця госпіталізували і прооперували, але врятувати його не вдалося, і 4 березня Литвин помер.

Ілля Хренов із Мінська, виріс у багатодітній родині. Навчався в автомеханічному технікумі.  У 2014 році разом із другом Артемом “Гротом” Кузьмічем поїхав воювати за Україну.

Ілля Хренов “Литвин”

Ілля Хренов “Литвин”

“Ми з Іллею, 18-річні хлопці, зустрілися з відомим [білоруським] опозиційним політиком у квітні 2014 року. Запитали, що робити, бо ми готові діяти радикально, готові зламати режим. Він відповів, що в Білорусі тільки в тюрму або помреш, а хочеш свободи для Білорусі – то йди в Україну, там наш фронт. Тоді ми зрозуміли, що свобода Білорусі та Росії вирішуватиметься в Україні”, – розповідає Грот.

“Ми разом брали участь у всіх відомих операціях – Іловайську, Мар’їнці, Широкиному. Потім стали інструкторами «Азова»”, — розповідає Артем, ветеран Сил спеціальних операцій. Сам він втратив на війні ногу, що не завадило йому у 2021 році перемогти на всеукраїнських змаганнях із джиу-джитсу.

Коли війна в Україні перейшла в “заморожений” стан, Ілля звільнився і зажив цивільним життям. У лукашенківську Білорусь не повернувся – осів у Броварах на Київщині, одружився. Працював в ІТ.

Коли Росія напала на Україну 24 лютого, Ілля Литвин був першим білоруським добровольцем, який записав відеозапис із закликом до білорусів ставати на захист України.

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