У бою за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

Валерій Чибінєєв, 2016 рік. Фото: "Українська правда"

У боях за Гостомель під Києвом загинув Герой України Валерій Чибінєєв, позивний “Каракурт”.

Про це вдень 4 березня повідомив один з армійських волонтерів, який невдовзі закрив ФБ-допис.

У ньому йшлося: “Каракурт… Як же так? R.I.P. В Гостомелі буде вулиця, названа твоїм ім’ям. Про тебе не забудуть”.

Як стало відомо, Чибінєєв загинув у бою 3 березня.

Про втрату написав також Юрій Бірюков: “Легкої дороги, Каракурте! Ми там усі побачимось, але поки за тебе помстимось”.

Капітан Валерій Чибінєєв із Бердянська став відомий як командир роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.

Визволяв Лиман Донецької області. Брав участь у боях в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Був поранений.

Зірку Героя України отримав із рук президента під час військового параду на Хрещатику в День Незалежності України 2016 року.

В останні роки продовжив службу в силових структурах.

У 2019 році під час бойових дій на Приазов’ї загинув брат Валерія, воїн-десантник Роман Чибінєєв.

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