У бою за Гостомель загинув Герой України Валерій Чибінєєв

У боях за Гостомель під Києвом загинув Герой України Валерій Чибінєєв, позивний “Каракурт”.
Про це вдень 4 березня повідомив один з армійських волонтерів, який невдовзі закрив ФБ-допис.
У ньому йшлося: “Каракурт… Як же так? R.I.P. В Гостомелі буде вулиця, названа твоїм ім’ям. Про тебе не забудуть”.
Як стало відомо, Чибінєєв загинув у бою 3 березня.
Про втрату написав також Юрій Бірюков: “Легкої дороги, Каракурте! Ми там усі побачимось, але поки за тебе помстимось”.
Капітан Валерій Чибінєєв із Бердянська став відомий як командир роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ.
Визволяв Лиман Донецької області. Брав участь у боях в районі Бірюкового, Ізвариного Луганської області, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку. Був поранений.
Зірку Героя України отримав із рук президента під час військового параду на Хрещатику в День Незалежності України 2016 року.
В останні роки продовжив службу в силових структурах.
У 2019 році під час бойових дій на Приазов’ї загинув брат Валерія, воїн-десантник Роман Чибінєєв.
Читайте велике інтерв’ю “Новинарні“:
Герой України, снайпер Чибінєєв: Коли працюєш на першій лінії, куля не розбирає, нагородили тебе чи ні
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