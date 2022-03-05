На Волині силовикам здався білоруський десантник

На Волині затримали білоруського десантника, який прийшов в Україну здаватися.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євгеній Жуков на своїй сторінці у фейсбуці.

“На Шацькому напрямку затримано десантника з Білорусі. Затримали люди, [поліцію] викликали прикордонники… Каже що перейшов на бік України, бо не хоче воювати з нами…

Розказує про позиції, про кількість військ на кордоні”, – написав ветеран АТО, “кіборг” Жуков.

Фото затриманого білоруса він пообіцяв викласти пізніше.

“ВДВ Білорусів норм навалює) хороший бліцкриг по-білоруськи”, – зауважив голова Патрульної поліції.

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