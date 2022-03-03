Закінчився другий раунд переговорів: “досягли розуміння” щодо гуманітарних коридорів для евакуації 

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Російська та українська сторони під час другого раунду переговорів “досягли розуміння” щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення з місць найзапекліших боїв.

Фінішували перемовини у районі білорусько-польського кордону близько 19:40 у четвер, 3 березня.

В офіційному комюніке, яке узгодили сторони, сказано, що вони “досягли розуміння щодо спільного забезпечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного цивільного населення, а також для доставки медикаментів та продуктів харчування до місць найбільш запеклих боїв, із можливістю тимчасового припинення вогню на період, коли здійснюватиметься евакуація в секторах, де вона проводиться“.

Подоляк уточнив, що припинення вогню можливе не скрізь, а лише в тих місцях, де будуть розташовані гуманітарні коридори, на час проведення евакуації.

“З цією метою найближчим часом будуть організовані спеціальні канали зв’язку та взаємодії та будуть сформовані відповідні логістичні процедури”, – зазначив він.

“На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які розраховували“, і продовжить діалог у третьому раунді переговорів”, – сказав Подоляк.

Другий раунд перемовин завершено. На жаль, потрібних Україні результатів поки що немає. Є рішення тільки щодо організації гуманітарних коридорів… pic.twitter.com/rj7Ajyvs6I — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Представник РФ Володимир Мединський натомість заявив, що міноборони Росії та України домовилися про формат коридорів для виходу цивільних мешканців.

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