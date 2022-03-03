Стартував другий раунд перемовин між Україною та РФ. Сторони потисли руки

Стартував другий раунд перемовин між Росією та Україною.
Про це у четвер, 3 березня, написав у твітері член делегації від України, радник глави ОПУ Михайло Подоляк.
Він озвучив три вимоги української сторони:
Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:
1. Immediate ceasefire
2. Armistice
3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022
Як передає “РИА-Новости”, сторони потисли один одному руки перед діалогом.
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