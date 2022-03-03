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Стартував другий раунд перемовин між Україною та РФ. Сторони потисли руки

03/03/2022 17:13

Стартував другий раунд перемовин між Росією та Україною. 

Про це у четвер, 3 березня, написав у твітері член делегації від України, радник глави ОПУ Михайло Подоляк. 

Він озвучив три вимоги української сторони: 

  1. припинення вогню;
  2. перемир’я;
  3. гуманітарні коридори для вивезення мешканців із зруйнованих або постійно обстрілюваних сіл та міст.

Як передає “РИА-Новости”, сторони потисли один одному руки перед діалогом.

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