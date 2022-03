Стартував другий раунд перемовин між Україною та РФ. Сторони потисли руки

Стартував другий раунд перемовин між Росією та Україною.

Про це у четвер, 3 березня, написав у твітері член делегації від України, радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Він озвучив три вимоги української сторони:

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod

