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Українська делегація прибула на другий раунд переговорів з РФ. Названо програму-мінімум

03/03/2022 14:59

Один із учасників делегації для перемовин з РФ Давид Арахамія повідомив, що зустріч з росіянами почнеться за дві години, а найменшого, чого очікує Україна – гуманітарні коридори.

Про це він написав на сторінці у ФБ у четвер, 3 березня, о 14-й годині.

“Починаємо через дві години. Програма мінімум –  гуманітарні коридори. Далі – за обставинами”, – написав він.

Як відомо, друга “мирна” зустріч делегацій у тих самих складах має відбутися в районі білорусько-польського кордону.

Про потребу гуманітарних коридорів постійно висловлюється віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

“Дві найгарячіші точки зараз: Маріуполь і Херсон. Ми звернулися до Червоного Хреста с вимогою забезпечити гуманітарні колони білим прапором. Ми сформуємо необхідний гуманітарний вантаж: їжа, ліки. Все, що потрібно, щоб евакуювати людей, особливо жінок і дітей. Нам потрібен нейтральний прапор, але щоб його отримати, Росія має погодитися на такий конвой. Росія не погоджується. Спотворює інформацію. З ними ми не ведемо перемовини. З ними веде переговори Червоний Хрест. Ми чекаємо результатів”, – сказала вона в ефірі “Україна 24”. 

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