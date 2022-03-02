“Навіть до Папи зверталися”: Верещук розповіла про невдалі спроби організувати “зелені коридори” для цивільних

Ірина Верещук. Фото з ФБ

Україна зверталася до міжнародних організацій та навіть Папи Римського із проханням допомогти організувати коридор для евакуації цивільного населення з міст, які намагається захопити російська армія, однак Кремль систематично ігнорує це прохання.

Про це на брифінгу 2 березня повідомила віцепрем’єрка—міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає “Суспільне”.

“Це можливо зробити (“зелений коридор”) лише тоді, коли Червоний Хрест виконає свою роботу”, — сказала посадовиця.

За її словами, “зелений коридор” можна забезпечити двома шляхами: “Або ми домовимося з Російською Федерацією, що фактично не можливо, і ми розуміємо, з яких причин, або це зробить Червоний Хрест і міжнародна спільнота”.

“Ми вже звертались навіть до Папи Римського, щоб він дзвонив до Путіна і порозмовляв з ними за “зелені коридори”, ну, називаючи себе християнином, хоча він не є таким ні за суттю, ні за формою, але тим не менш. Я думала що Папа Римський зможе вплинути на Кремль і на тих хто приймає рішення — і заради дітей, заради старих людей, зробити ці “зелені коридори”, — зауважила вона.

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