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“Неонацисти бомбили Харків”: як про війну Путіна проти України розповідає російське телебачення

02/03/2022 19:06

Поки російські війська бомблять українські міста і вбивають мирних людей та дітей, телебачення РФ розповідає, що розбомблені будинки і безневинні жертви – це все справа рук “українських неонацистів“.

“Новини” на російських телеканалах перекручують те, що відбувається насправді, на 180 градусів – тобто приписують українському війську те, що насправді чинять російські загарбники.

Наприклад, розповідаючи про бомбардування Харкова, російська телеведуча визнає, що по площі Свободи було завдано авіаудару. От тільки в трактуванні тамтешньої пропаганди це була “чергова провокація нацистських бойовиків“.

Також у новинах розповідають, що місцеві мешканці нібито “просять українські війська залишити їхні міста” (хоч насправді йдеться по російські війська.

Також пропагандисти обурюються тим, що в інтернеті розгортається інформаційна війна. Мовляв, в інтернеті масово “ширяться фейки” про доблесні дії російської армії.

“Точечна інформаційна атака спрямована на розпалювання ворожнечі”, – каже пропагандистка.

Окрім того, російським телеглядачам розповідають, що українські військові “деморалізовані, відмовляються вбивати мирних людей і масово здаються в полон”.

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