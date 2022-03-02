“Неонацисти бомбили Харків”: як про війну Путіна проти України розповідає російське телебачення

Поки російські війська бомблять українські міста і вбивають мирних людей та дітей, телебачення РФ розповідає, що розбомблені будинки і безневинні жертви – це все справа рук “українських неонацистів“.

“Новини” на російських телеканалах перекручують те, що відбувається насправді, на 180 градусів – тобто приписують українському війську те, що насправді чинять російські загарбники.

Наприклад, розповідаючи про бомбардування Харкова, російська телеведуча визнає, що по площі Свободи було завдано авіаудару. От тільки в трактуванні тамтешньої пропаганди це була “чергова провокація нацистських бойовиків“.

Також у новинах розповідають, що місцеві мешканці нібито “просять українські війська залишити їхні міста” (хоч насправді йдеться по російські війська.

Також пропагандисти обурюються тим, що в інтернеті розгортається інформаційна війна. Мовляв, в інтернеті масово “ширяться фейки” про доблесні дії російської армії.

“Точечна інформаційна атака спрямована на розпалювання ворожнечі”, – каже пропагандистка.

Окрім того, російським телеглядачам розповідають, що українські військові “деморалізовані, відмовляються вбивати мирних людей і масово здаються в полон”.

Читайте також:

Під Харковом здалася в полон ще одна рота російських військових. ВІДЕО

“Ми – гарматне м’ясо. Що Росія хоче з цього отримати?”: СБУ показала нове відео із полоненими окупантами

“