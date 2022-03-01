Під Харковом здалася в полон ще одна рота російських військових. ВІДЕО

Під Харковом здалася ще одна рота російських військовослужбовців.
Відео поширили користувачі соцмереж у вівторок, 1 березня.
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