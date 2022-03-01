Під Харковом здалася в полон ще одна рота російських військових. ВІДЕО

Закриття неба над Україною – це шанс не дати Путіну знищити світ! ЗВЕРНЕННЯ ДО НАТО

Отримуючи неочікувану для росіян поразку на українській землі, Путін зрозумів, що так просто Україну не зжерти, а легко можна подавитися. Тому задля порятунку власного життя та влади, некерований керманич...